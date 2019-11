Ανατριχιαστικό βίντεο: Ένοπλοι γαζώνουν με 150 σφαίρες τον αστυνομικό που συνέλαβε τον γιο του Ελ Τσάπο

Την περασμένη Τετάρτη (6/11) στο Μεξικό διαδραματίστηκε ένα αιματηρό περιστατικό, με αφορμή τη σύλληψη του γιου του Ελ Τσάπο.

Μία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό και η στιγμή όπου οι δύο ένοπλοι δράστες «γαζώνουν» με 150 σφαίρες τον αστυνομικό συγκλονίζουν.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δύο άνδρες με το κόκκινο όχημα έχουν στήσει ενέδρα στον αστυνομικό, ο οποίος είχε εμπλοκή στη σύλληψη του γιου του περιβόητου Ελ Τσάπο.

Οι ένοπλοι, λοιπόν, βγήκαν από το όχημα και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα «άδειασαν» 150 σφαίρες από τα ημιαυτόματα όπλα τους πάνω στον αστυνομικό.

Το περιστατικό συνέβη στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου της πόλης Κουλιακάν, στην επαρχία Σιναλόα του Μεξικού.

Mexico:

MEXICAN POLICE OFFICER WHO ARRESTED EL CHAPO'S SON IS ASSASSINATED IN A HAIL OF OVER 150 BULLETS.

Closed circuit television cameras captured the horrifying moment on Wednesday morning.pic.twitter.com/LYI2Sz4FtA

— Scotty McGuire (@McguireScotty) November 8, 2019