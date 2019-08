Μάνα έκαψε τον γιο της μέχρι θανάτου κάνοντάς του καυτό μπάνιο

Σοκ προκαλεί στην Αμερική η υπόθεση εξαφάνισης του 4χρονου Malachi Lawson. Όπως αποκάλυψε η Αστυνομία η 25χρονη μητέρα του Alicia τον έκαψε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια τον πέταξε στα σκουπίδια!

Η νεαρή είχε δηλώσει την εξαφάνιση του παιδιού στην Αστυνομία λέγοντας ότι είχε αφήσει τον 4χρονο γιο της στη γιαγιά και όταν πήγε να τον πάρει είχε εξαφανιστεί.

Η Αστυνομία είχε βγάλει στους δρόμους 100 αστυνομικούς για να βρουν το παιδί, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, ενώ μετά από συνεχείς ανακρίσεις στη μητέρα εκείνη ομολόγησε ότι δολοφόνησε το παιδί της.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία στη Βαλτιμόρη η γυναίκα σκότωσε το παιδί την ίδια μέρα που δήλωσε την εξαφάνισή του. Ο Malachi έχασε τη ζωή του από τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη.

Το παιδί βασανίστηκε καθώς η μητέρα του το έβαλε να κάνει μπάνιο σε καυτό νερό με αποτέλεσμα το δέρμα του να βγει. Το άφησε να πεθάνει αβοήθητο καθώς όπως είπε φοβόταν ότι θα της το έπαιρνε η Πρόνοια. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Πέταξε τον 4χρονο στον κάδο απορριμμάτων για να μην εντοπίσει κανείς αναφέρει η Sun.

