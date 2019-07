«Ράμπο» της ακτοφυλακής των ΗΠΑ κάνουν εν πλω «ντου» σε ναρκω-υποβρύχιο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο δείχνει τη στιγμή που άνδρες της αμερικανικής ακτοφυλακής που επιβαίνουν στο σκάφος Munro (WMSL-755) καταδιώκουν εμπόρους ναρκωτικών που επέβαιναν σε αυτοσχέδιο υποβρύχιο και στο τέλος τους ακινητοποιούν, αφού ένας από τους «ράμπο» έκανε ρεσάλτο και άνοιξε την καταπακτή.

Εντός του υποβρυχίου βρέθηκαν 7,7 τόνοι κοκαΐνης, αξίας 232 εκατ. δολαρίων.

Τα καρτέλ ναρκωτικών συχνά χρησιμοποιούν ημιβυθιζόμενα υποβρύχια σκάφη τύπου SPSS για τη μεταφορά των παρανόμων φορτίων τους, καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

H αμερικανική ακτοφυλακή έχει κατασχέσει συνολικά 39 τόνους κοκαΐνης και σχεδόν μισό τόνο μαριχουάνας από τέτοια υποβρύχια το τελευταίο δίμηνο.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου και ήταν μία από τις συνολικά 14 που έχουν πραγματοποιήσει οι αρχές των ΗΠΑ στις ακτές του Μεξικό, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής από τον Μάιο μέχρι σήμερα.

Το βίντεο το δημοσίευσε μέσω Twitter η Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG).

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I

— U.S. Coast Guard (@USCG) 11 Ιουλίου 2019