Πυροβολισμοί σε πάρτι αποφοίτησης στις ΗΠΑ

Τραγωδία σε πάρτι αποφοίτησης στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά του πλήθους που βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής, στις 10:00 το βράδυ, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας ενήλικας έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι οκτώ νεαροί, από 17 έως 20 ετών, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο δράστης συνελήφθη ή κατάφερε να διαφύγει.

Believed to be a high school graduation celebration. Commissioner says party likely targeted. Unsure if graduate/s who were being celebrated are among victims @FOX29philly

— Sabina Kuriakose (@SabinaKuriakose) 17 Ιουνίου 2019