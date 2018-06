Μητέρα πατά τον γιο της με το αυτοκίνητο και η συνέχεια χαρακτηρίζεται ως θαύμα

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης και αρκετοί είναι αυτοί που αποκαλούν «θαύμα» την εξέλιξη του περιστατικού.

Ένα τρίχρονο αγόρι βγήκε σώο αφότου ένα αυτοκίνητο με οδηγό την ίδια του τη μητέρα πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του. Οι χρήστες στα social media στην Τουρκία μιλούν για «θαυματουργή απόδραση» του μικρού, όπως γράφει η Hurryiet.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η μητέρα του αγοριού πάρκαρε το αυτοκίνητό της μπροστά από το σπίτι της οικογένειας σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου, αναφέρει το πρακτορείο Doğan. Η γυναίκα συνέχισε να οδηγεί χωρίς να έχει δει τον μικρό γιο της στο έδαφος.

Στο βίντεο φαίνεται τελικά το αγόρι να βγαίνει από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου χωρίς να έχει τραυματιστεί την ώρα που η πανικοβλημένη μητέρα συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί.

A three-year-old Turkish boy has emerged unscathed after his mother’s car ran over him in an incident that ended with what some Turkish social media described as a “miraculous escape.” Read the full story: https://t.co/2Ltu918rS2 pic.twitter.com/SOmo0IB7xI

