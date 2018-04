Η εταιρία που δίνει ρεπό κάθε δεύτερη Παρασκευή!

Όποιος δουλεύει στην Edo, μια συμβουλευτική και τεχνολογική εταιρία του Μπρίστολ, απολαμβάνει ένα προνομιακό εργασιακό καθεστώς που προκαλεί ζήλια.

Η επιχείρηση εγκαινίασε ένα μέτρο που δίνει ρεπό σε όλους τους υπαλλήλους κάθε δεύτερη Παρασκευή, ώστε να έχουν ένα μακρύ και χαρωπό τριήμερο!

«Το ρεπό συμβάλει σε μια πιο δεμένη και παραγωγική ομάδα», λέει στην εφημερίδα «Metro» η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, Claire Moyne, «είμαστε ενθουσιασμένοι που ενθαρρύνουμε την ομάδα της Edo να έχει μια καλύτερη εργασιακή-προσωπική ισορροπία, μέσω του 9ήμερου δεκαπενθημέρου».

Ο λόγος για όλα αυτά είναι για την αποφόρτιση του εργασιακού δυναμικού από το στρες, ώστε να είναι όχι μόνο παραγωγικότεροι, αλλά και πιο χαρούμενοι με τη δουλειά τους. Οι υπάλληλοι δουλεύουν μάλιστα σε ζεύγη, κι έτσι όταν λείπει ο ένας την Παρασκευή δουλεύει ο άλλος, ώστε να μην υπονομεύεται η αρμονική λειτουργία του γραφείου.

Here’s our Head of People, Claire Moyne enjoying her first Friday off as part of our new 9-day fortnight!#NonWorkingDay #Bristol #jobs https://t.co/C5Er8jcMl1 pic.twitter.com/OgHvPPRXSI

— Edo (@Edo_insights) April 13, 2018