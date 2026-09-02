Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική επίθεση σε rave party στο Ααράου της Ελβετίας, με τις Αρχές να εμφανίζονται πλέον σχεδόν βέβαιες ότι ο 43χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία ήταν ο μοναδικός δράστης.

Ο Ελβετός εμφανίστηκε αυτοβούλως τη Δευτέρα σε αστυνομικό τμήμα στο Ντελεμόντ, στο καντόνι Γιούρα, περίπου 53 χιλιόμετρα από το Ααράου, ενώ ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του ίδιου και του αυτοκινήτου του.

Η επίθεση είχε σημειωθεί λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, στον χώρο του ιπποδρόμου Schachen, όπου πραγματοποιούνταν η έβδομη διοργάνωση του Aarauer Rave.

Μία 22χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της, ενώ έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δύο από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να παρουσιάζει βελτίωση.

«Με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε»

Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Αργκάου, Μίχαελ Λόιποντ, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως ο συλληφθείς είναι ο δράστης της επίθεσης.

«Μπορούμε να πούμε με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ότι ο άνδρας που συνελήφθη τη Δευτέρα είναι εκείνος που πυροβόλησε τους ανθρώπους στο rave», ανέφερε.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ενέργεια ενός και μόνο δράστη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει συμμετοχή δεύτερου ατόμου ή οργανωμένου δικτύου.

Πάνω από 40 πυροβολισμοί προς το πλήθος

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος έφτασε στον χώρο με αυτοκίνητο και στη συνέχεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως προς περισσότερους από 100 ανθρώπους, ρίχνοντας πάνω από 40 σφαίρες.

Ακολούθως επέστρεψε προς το πάρκινγκ και πυροβόλησε ξανά με πιστόλι, στρέφοντας το όπλο του ακόμη και προς όχημα που επιχειρούσε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η συνολική διοργάνωση είχε προσελκύσει περίπου 3.000 άτομα, ενώ η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που το πάρτι πλησίαζε προς το τέλος του.

Ένα AK-74 και δύο πιστόλια στο αυτοκίνητό του

Στο αυτοκίνητο του υπόπτου οι ερευνητές εντόπισαν τρία όπλα: ένα τυφέκιο Καλάσνικοφ AK-74 και δύο πιστόλια.

Από την εξέταση των ευρημάτων προέκυψε ότι το AK-74 και τουλάχιστον ένα από τα πιστόλια χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το αυτοκίνητο είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές πριν ο 43χρονος εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα του Γιούρα.

Είπε ότι «δεν ήταν καλά εδώ και καιρό»

Όταν παραδόθηκε, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι εδώ και αρκετό διάστημα δεν αισθανόταν καλά.

Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο καντόνι Αργκάου, όπου κατά την πρώτη επίσημη ανάκρισή του αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις, αν και έδωσε τα προσωπικά του στοιχεία.

Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο 43χρονος να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ακριβές κίνητρο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Δεν βλέπουν τρομοκρατικό ή εξτρεμιστικό κίνητρο

Η αστυνομία είχε αρχικά εξετάσει διαφορετικά σενάρια, μεταξύ αυτών ακόμη και πιθανό τρομοκρατικό κίνητρο.

Με βάση όμως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, δεν υπάρχει ένδειξη ιδεολογικού, πολιτικού ή εξτρεμιστικού κινήτρου.

Οι ελβετικές Αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως τυφλή ένοπλη επίθεση από μοναχικό δράστη, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ότι ο 43χρονος γνώριζε προσωπικά τα θύματά του.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο τα κίνητρά του όσο και ο λόγος για τον οποίο επέλεξε το συγκεκριμένο rave στο Ααράου.