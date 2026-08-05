Η Google ανεβάζει τον Σερ Ντέμη Χασάμπη ακόμη ψηλότερα στην εσωτερική της πυραμίδα, σε μια στιγμή που η μάχη για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε υπαρξιακό ανταγωνισμό για τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η αναβάθμισή του δεν είναι απλώς επιβράβευση μιας λαμπρής επιστημονικής πορείας. Είναι και μια καθαρή ένδειξη πίεσης: η Google χρειάζεται ξανά ένα μεγάλο άλμα, μια ανακάλυψη που θα της επιτρέψει να πάψει να αμύνεται και να επιστρέψει στον ρόλο του πρωτοπόρου.

Στο κέντρο αυτής της προσδοκίας βρίσκεται ένας επιστήμονας με ελληνοκυπριακές ρίζες, που ξεκίνησε ως παιδί-θαύμα στο σκάκι, πέρασε από τη βιομηχανία των video games, ίδρυσε τη DeepMind και κατέληξε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη προσεγγίζει τις πρωτεΐνες.

Η Google ζητά από τον Χασάμπη το επόμενο AlphaFold

Τα τελευταία χρόνια η Google βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα. Ενώ υπήρξε από τις εταιρείες που έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης Τεχνητής Νοημοσύνης, η δημόσια εικόνα της στην κούρσα της AI αμφισβητήθηκε από πιο επιθετικούς ανταγωνιστές.

Η επιλογή Χασάμπη δείχνει ότι η εταιρεία θέλει να απαντήσει όχι με επικοινωνιακές κινήσεις, αλλά με επιστημονικό βάθος.

Το προηγούμενο είναι ισχυρό: το AlphaFold, το σύστημα της DeepMind που έλυσε ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της βιολογίας, την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Η επιτυχία αυτή τον οδήγησε στο Νόμπελ Χημείας 2024 και απέδειξε ότι η AI μπορεί να παράγει γνώση με άμεση επίδραση στην ιατρική, στη φαρμακολογία και στη βιοτεχνολογία.

Τώρα, η Google περιμένει από τον ίδιο άνθρωπο κάτι εξίσου μεγάλο. Ίσως όχι απαραίτητα ένα δεύτερο AlphaFold, αλλά μια νέα κατεύθυνση που θα δώσει στην εταιρεία στρατηγικό πλεονέκτημα.

Από τον Δημοσθένη Χασάπη στον Σερ Ντέμη Χασάμπη

Ο Ντέμης Χασάμπης γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 27 Ιουλίου 1976. Το πλήρες όνομά του είναι Δημοσθένης, ενώ η οικογενειακή ρίζα βρίσκεται στην Κύπρο.

Ο πατέρας του, Κώστας Χασάπης, καταγόταν από την Αμμόχωστο και μετανάστευσε στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η τουρκική εισβολή του 1974 ανέτρεψε τα σχέδια επιστροφής στην Κύπρο και η οικογένεια έμεινε τελικά στο Λονδίνο.

Η μητέρα του, Άντζελα, κινεζο-σιγκαπουριανής καταγωγής, είχε πάει στη Βρετανία για να γίνει νοσοκόμα και αργότερα εργάστηκε ως δασκάλα.

Σε αυτό το περιβάλλον, ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες και χωρίς τα προνόμια μιας εύκολης διαδρομής, μεγάλωσε ένας από τους ανθρώπους που σήμερα διαμορφώνουν το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σκάκι ως πρώτη γλώσσα στρατηγικής

Η πρώτη μεγάλη ένδειξη του ταλέντου του ήρθε πριν ακόμη πάει σχολείο. Σε ηλικία τεσσάρων ετών είδε τον πατέρα και τον θείο του να παίζουν σκάκι. Ζήτησε να μάθει τους κανόνες και πολύ γρήγορα άρχισε να κερδίζει ενήλικες.

Μέχρι τα 12 του χρόνια είχε γίνει ένας από τους κορυφαίους σκακιστές στον κόσμο στην ηλικιακή του κατηγορία. Στα 13 του έπαιζε ήδη επαγγελματικά.

Το σκάκι, όμως, δεν τον κράτησε. Για τον Χασάμπη ήταν περισσότερο εργαστήριο σκέψης παρά τελικός προορισμός. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν το πώς λειτουργεί η νοημοσύνη: πώς προβλέπει, πώς σχεδιάζει, πώς επιλέγει ανάμεσα σε πιθανές κινήσεις. Αυτή η ερώτηση θα τον ακολουθούσε σε όλη του τη ζωή.

Τα video games πριν από την ακαδημαϊκή κορυφή

Πριν γίνει σύμβολο της επιστημονικής AI, ο Χασάμπης έγινε γνωστός στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Από παιδί ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και σύντομα πέρασε από το να παίζει games στο να τα δημιουργεί. Το Theme Park, στο οποίο συμμετείχε ως νεαρός δημιουργός, έγινε διεθνής εμπορική επιτυχία και κυκλοφόρησε σε εκατομμύρια αντίτυπα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν ήταν μόνο η επιτυχία του παιχνιδιού. Ήταν η ηλικία του δημιουργού του. Ο Χασάμπης ήταν ακόμη έφηβος, ενώ ταυτόχρονα είχε ολοκληρώσει νωρίτερα από το κανονικό τη σχολική του πορεία και ετοιμαζόταν για το Κέιμπριτζ.

Αργότερα ίδρυσε την Elixir Studios, εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που πειραματίστηκε με ιδέες μπροστά από την εποχή τους. Η εμπορική επιτυχία δεν ήρθε όπως θα ήθελε, αλλά η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε πολύτιμη: του έδειξε πώς συνδέονται δημιουργικότητα, αλγόριθμοι, στρατηγική και ανθρώπινη συμπεριφορά.

Η στροφή στη Νευροεπιστήμη

Μετά την πρώτη επιχειρηματική του περίοδο, ο Χασάμπης δεν επέστρεψε απλώς στο πανεπιστήμιο για ένα ακόμη πτυχίο. Επέστρεψε για να πλησιάσει το θεμελιώδες ερώτημα που τον απασχολούσε από παιδί: τι είναι η νοημοσύνη.

Στράφηκε στη Νευροεπιστήμη και μελέτησε τη μνήμη, την αμνησία και τη σχέση τους με τη φαντασία.

Η έρευνά του έδειξε ότι η μνήμη δεν είναι απλώς αποθήκη του παρελθόντος. Είναι μηχανισμός που επιτρέπει στον άνθρωπο να φαντάζεται το μέλλον, να προσομοιώνει καταστάσεις και να σχεδιάζει πιθανές εκβάσεις.

Αυτή η σύνδεση ανάμεσα στη βιολογική νοημοσύνη και στην υπολογιστική σκέψη έγινε ένα από τα θεμέλια της μετέπειτα πορείας του.

Η DeepMind και η φιλοδοξία να «λυθεί» η νοημοσύνη

Το 2010 ίδρυσε τη DeepMind με μια διατύπωση που έμοιαζε τότε σχεδόν υπερβολική: να λυθεί ο γρίφος της νοημοσύνης και μετά να χρησιμοποιηθεί αυτή η λύση για να κατανοηθεί ο κόσμος.

Η εταιρεία χρησιμοποίησε παιχνίδια ως πεδία δοκιμής για συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πιο διάσημο παράδειγμα ήταν το AlphaGo, που νίκησε κορυφαίους παίκτες στο αρχαίο κινεζικό παιχνίδι Go.

Η νίκη του AlphaGo δεν ήταν απλώς τεχνολογική επίδειξη. Ήταν απόδειξη ότι η AI μπορούσε να αναπτύξει στρατηγικές που ξάφνιαζαν ακόμη και τους ειδικούς.

Το 2014 η Google εξαγόρασε τη DeepMind έναντι 650 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση εκείνη αποδείχθηκε μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις της Google στην AI.

Το AlphaFold ως αλλαγή παραδείγματος

Η πραγματική επιστημονική έκρηξη ήρθε με το AlphaFold.

Το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών απασχολούσε τους βιολόγους επί δεκαετίες. Οι πρωτεΐνες σχηματίζονται από αλυσίδες αμινοξέων, αλλά η λειτουργία τους εξαρτάται από το τρισδιάστατο σχήμα που παίρνουν.

Η πρόβλεψη αυτού του σχήματος θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολη.

Με το AlphaFold2, ο Χασάμπης και ο Τζον Τζάμπερ έδωσαν στην επιστήμη ένα εργαλείο που μπορούσε να προβλέπει τη δομή εκατοντάδων εκατομμυρίων πρωτεϊνών.

Η σημασία του ήταν τεράστια. Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων, την κατανόηση ασθενειών και τη δημιουργία νέων βιολογικών εφαρμογών.

Το Νόμπελ Χημείας δεν ήρθε ως έκπληξη. Ήρθε ως αναγνώριση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είχε πλέον μετατραπεί σε εργαλείο βασικής επιστημονικής ανακάλυψης.

Το προσωπικό στοίχημα πίσω από τον εταιρικό ρόλο

Η νέα θέση του Χασάμπη στην Google έχει τεράστια επιχειρηματική και τεχνολογική σημασία.

Όμως για τον ίδιο, το διακύβευμα φαίνεται να παραμένει βαθύτερο από την εταιρική επιτυχία. Σε συνεντεύξεις του έχει περιγράψει την επιστήμη ως τον χώρο όπου μπορεί να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα της ανθρώπινης γνώσης: πώς λειτουργεί η ζωή και πώς μπορεί η νοημοσύνη να την κατανοήσει.

Αυτό κάνει την περίπτωσή του ιδιαίτερη. Δεν είναι ένας κλασικός CEO της Silicon Valley που μετριέται μόνο με προϊόντα, χρήστες και αποτιμήσεις. Είναι ερευνητής που βρέθηκε στην καρδιά ενός τεχνολογικού πολέμου επειδή η επιστημονική του φιλοδοξία έγινε στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για τη Google.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση εργαστηρίων. Είναι γεωοικονομικός ανταγωνισμός, βιομηχανική πολιτική, πεδίο επένδυσης τρισεκατομμυρίων και εργαλείο επιρροής για κράτη και εταιρείες.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Χασάμπης καλείται να ενώσει δύο κόσμους: τη βαθιά επιστήμη και την εμπορική ταχύτητα. Να προστατεύσει την ερευνητική κουλτούρα της DeepMind, αλλά και να τη μετατρέψει σε δύναμη που θα δίνει στη Google προϊόντα, υποδομές και πλεονέκτημα.