Στη σύλληψη του Κίριλ Μπάσιν, υποψηφίου των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, προχώρησαν οι αρχές έπειτα από επεισόδιο που εκτυλίχθηκε σε πολυσύχναστη παραλία, όπου φέρεται να απείλησε λουόμενους και να ενεπλάκη σε βίαιη συμπλοκή, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Κεαγουακάπου, στο νότιο Κιχέι, με τον 40χρονο να καταγράφεται σε βίντεο φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, ενώ φώναζε και διαπληκτιζόταν με ανθρώπους που βρίσκονταν στην ακτή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας 61χρονος του ζήτησε να χαμηλώσει τη μουσική που έπαιζε σε πολύ υψηλή ένταση. Στο βίντεο ο Μπάσιν φαίνεται να πλησιάζει ομάδα λουόμενων και να τους απειλεί, λέγοντας: «Του είπα ότι, αν θέλει να πάει στο νοσοκομείο, να έρθει εδώ».

Δέχθηκε γροθιά και έπεσε αναίσθητος

Λίγη ώρα αργότερα, ο υποψήφιος για το Κογκρέσο ήρθε αντιμέτωπος με έναν μεγαλόσωμο άνδρα. Όπως αναφέρουν οι μάρτυρες, επιχείρησε να τον χτυπήσει με καρέκλα παραλίας, ωστόσο πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κίνησή του, δέχθηκε δυνατή γροθιά στο πρόσωπο και κατέρρευσε στην άμμο, χάνοντας προσωρινά τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας που τον γρονθοκόπησε προσπάθησε να τον επαναφέρει, τρίβοντας το στέρνο του. Όταν ο Μπάσιν συνήλθε, ακολούθησε νέα έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με τον ίδιο να απειλεί ότι ο αντίπαλός του θα οδηγηθεί στη φυλακή.

BREAKING: Hawaii Democrat congressional candidate Kirill Basin ARRESTED for threatening a man with a knife after he was asked to lower the volume of his music at the beach.



He tried fighting but was immediately knocked out 🤣



Instant FAFO pic.twitter.com/NRRHO2LwNQ — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 4, 2026

Παρά τις προκλήσεις και τις φωνές που ακολούθησαν, δεν σημειώθηκε δεύτερη συμπλοκή.

Καταγγελίες για όπλο και μαχαίρι

Μάρτυρες κατέθεσαν στις αρχές ότι ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως είχε στην κατοχή του όπλο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε τον άνδρα με τον οποίο είχε συγκρουστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πέταξε το μαχαίρι στη θάλασσα πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, ωστόσο οι αρχές κατάφεραν να το εντοπίσουν και να το περισυλλέξουν.

Ο Μπάσιν συνελήφθη και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού, ενώ το δικαστήριο όρισε την εγγύησή του στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές

Ο Κίριλ Μπάσιν είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη 2η εκλογική περιφέρεια της Χαβάης, όπου διεκδικεί το χρίσμα απέναντι στη βουλευτή Τζιλ Τοκούντα.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη. Τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί έπειτα από καταγγελία ότι εισέβαλε σε κυβερνητικό κτίριο στην κομητεία Μάουι και απείλησε με όπλο δύο δημοσίους υπαλλήλους. Μετά το περιστατικό είχε διαφύγει, όμως συνελήφθη λίγο αργότερα και κατηγορήθηκε επίσης για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού.

Το νέο επεισόδιο έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του, λίγους μήνες πριν από την εκλογική αναμέτρηση.