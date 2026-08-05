Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 26χρονος στον Βόλο, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της μητέρας του, την οποία, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, απείλησε ότι θα «σφάξει».

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης μέσα στο σπίτι της οικογένειας και φέρεται να ξεκίνησε από έναν διαπληκτισμό ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον μικρότερο αδελφό του, με αφορμή το πρωινό γεύμα.

Η μητέρα, φοβούμενη για την ασφάλεια τόσο της ίδιας όσο και του μικρότερου γιου της, ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο 26χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Ο καβγάς στις 5 τα ξημερώματα

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η μητέρα ανέφερε ότι η ένταση άρχισε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν ο μικρότερος γιος της ξύπνησε και πήγε στην κουζίνα για να φάει προτού αναχωρήσει για την εργασία του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 26χρονος ζήτησε από τον αδελφό του να μη φάει, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Η κατάσταση κλιμακώθηκε και τα δύο αδέλφια φέρεται να συνεπλάκησαν.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο 26χρονος στράφηκε στη συνέχεια και εναντίον της, εκτοξεύοντας σοβαρές απειλές κατά της ζωής της. Όπως κατέθεσε, της είπε ότι «θα τη σφάξει» και ότι «θα βρει όπλο για να τη σκοτώσει».

Έντρομη από όσα άκουσε και φοβούμενη ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει ακόμη περισσότερο, κάλεσε την Αστυνομία.

Τι κατέθεσε η μητέρα για τη συμπεριφορά του

Σύμφωνα με το gegonota.news, η μητέρα ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας εδώ και περίπου έξι χρόνια, από την επιστροφή του από τη στρατιωτική του θητεία.

Κατά την ίδια, στο διάστημα αυτό προκαλούνται συχνά εντάσεις μέσα στο σπίτι, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες η συμπεριφορά του είχε γίνει πιο επιθετική. Όπως είπε, πλέον φοβάται τόσο για τη δική της ασφάλεια όσο και για εκείνη του μικρότερου γιου της.

Η γυναίκα κατέθεσε επίσης ότι ο 26χρονος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να την ακολουθεί με συνέπεια. Ανέφερε ακόμη ότι, όταν επισκέπτεται την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου, εμφανίζεται ήρεμος και συνεργάσιμος.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της μητέρας του ενώπιον του δικαστηρίου και δεν συνιστούν από μόνες τους ιατρική αξιολόγηση.

«Δέχθηκα πρώτος επίθεση», υποστήριξε ο 26χρονος

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο αδελφός του ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Ο 26χρονος υποστήριξε ότι αντέδρασε για να αμυνθεί και ότι χτύπησε τον αδελφό του στα χέρια και στα πόδια.

Όταν ρωτήθηκε για τις απειλές που φέρεται να εκτόξευσε σε βάρος της μητέρας του, έκανε αρχικά μια σύντομη αναφορά σε ένα «ψεύτικο όπλο», χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε. Στη συνέχεια επέλεξε να μην απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Θα εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε τον 26χρονο ένοχο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών.

Από την ποινή, το δικαστήριο αποφάσισε να εκτιθούν δύο μήνες, ενώ το υπόλοιπο τμήμα ανεστάλη για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Μετά την απόφαση, ο 26χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.