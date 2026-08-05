Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ματίας Βίνια, ο οποίος είναι δανεικός στη Ρίβερ Πλέιτ από τη Φλαμένγκο, γράφουν ξανά στη Νότια Αμερική.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποκτήσουν αριστερό μπακ και γι’ αυτό έκαναν μια πρώτη επαφή με την Πόρτο για τον Φρανσίσκο Μόουρα, παρ’ όλα αυτά στη Νότια Αμερική υποστηρίζουν ότι ενδιαφέρονται και για τον Ματίας Βίνια.

Ο 28χρονος Ουρουγουανός, ο οποίος έχει και ιταλικό διαβατήριο, είναι δανεικός στη Ρίβερ Πλέιτ από τη Φλαμένγκο και ο δανεισμός του λήγει τον προσεχή Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τους Νοτιοαμερικάνους, όμως, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις νωρίτερα.

Όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι σε αναρτήσεις τους, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ισπανική Χετάφε ενδιαφέρονται για τον Ματίας Βίνια, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί και πριν ένα μήνα για τους «ερυθρόλευκους», χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.