Μεθοδικά, ψύχραιμα και χωρίς να φαίνεται ότι ανησυχούν μήπως γίνουν αντιληπτές, τρεις γυναίκες φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο κατοικίες στη Βάρκιζα, πραγματοποιώντας διαρρήξεις μέρα μεσημέρι.

Σε βίντεο καταγράφονται οι κινήσεις τους έξω από σπίτια της περιοχής. Οι γυναίκες φαίνεται αρχικά να προσεγγίζουν τις εισόδους και να χτυπούν τα κουδούνια, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν βρίσκεται κάποιος στο εσωτερικό.

Μόλις βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν, είτε επειδή βρίσκονταν στην εργασία τους είτε επειδή είχαν φύγει για διακοπές, επιχειρούσαν να παραβιάσουν την πόρτα και να εισβάλουν στην κατοικία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες σε μία από τις περιπτώσεις χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά για να μπουν στο σπίτι, να ερευνήσουν τους χώρους και να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο εντόπισαν. Οι ίδιες γυναίκες φέρονται να επιχείρησαν να εισβάλουν και σε γειτονικές κατοικίες, αναζητώντας σπίτια στα οποία δεν υπήρχε κανείς.

Κάτοικος της περιοχής, που έπεσε θύμα απόπειρας διάρρηξης, περιέγραψε ότι οι δράστιδες κατάφεραν τελικά να μπουν στο διπλανό σπίτι.

«Μπήκαν στο διπλανό σπίτι, το διέρρηξαν και πήραν χρήματα και κοσμήματα», ανέφερε.

Το υλικό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς δείχνει ότι οι ύποπτες κινούνταν σε κατοικημένη περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αποθαρρύνονται από το ενδεχόμενο να τις δουν γείτονες ή περαστικοί.

Οι διαρρήξεις αυξάνονται τους καλοκαιρινούς μήνες

Η περίοδος του καλοκαιριού θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους διαρρήκτες, καθώς πολλές κατοικίες παραμένουν άδειες για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, λόγω των θερινών διακοπών.

Οι επίδοξοι δράστες χρησιμοποιούν τόσο εξελιγμένες όσο και απλούστερες μεθόδους για να διαπιστώσουν εάν οι ένοικοι απουσιάζουν.

Μεταξύ άλλων, μπορεί να παρακολουθούν για ημέρες τις κινήσεις των κατοίκων, να χτυπούν επανειλημμένα τα κουδούνια ή να αφήνουν μικρά σημάδια κοντά στις πόρτες. Εάν τα σημάδια παραμείνουν στη θέση τους, θεωρούν ότι κανείς δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτογραφίες και δημόσιες αναφορές από ταξίδια ή διακοπές μπορούν να αποκαλύψουν ότι μια κατοικία θα παραμείνει χωρίς επίβλεψη για αρκετές ημέρες.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας επισημαίνουν ότι η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να περιορίσει τον κίνδυνο διάρρηξης.

Συνιστούν την τοποθέτηση μαγνητικών επαφών σε πόρτες και παράθυρα, καθώς και ανιχνευτών κίνησης στους βασικούς χώρους της κατοικίας. Ο συναγερμός είναι προτιμότερο να συνδέεται με κέντρο λήψης σημάτων, ώστε να υπάρχει άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης.

Παράλληλα, οι πολίτες θα πρέπει πριν φύγουν για διακοπές να αποφεύγουν τις ενδείξεις που μαρτυρούν πολυήμερη απουσία. Η συσσώρευση αλληλογραφίας, τα μονίμως κατεβασμένα ρολά και ένα σπίτι που παραμένει συνεχώς σκοτεινό μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή επιτηδείων.

Χρήσιμο θεωρείται επίσης να ενημερώνεται ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ώστε να επισκέπτεται ανά διαστήματα την κατοικία, να παραλαμβάνει την αλληλογραφία και να δίνει την εικόνα ότι το σπίτι δεν έχει εγκαταλειφθεί.