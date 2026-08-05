Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με τα πρώτα στοιχεία να απομακρύνουν, σε αυτή τη φάση, το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, τα καταγεγραμμένα ηχητικά και το υλικό της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.



Την Τετάρτη κατέθεσαν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που διασώθηκαν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, από τις μαρτυρίες δεν προέκυψε αναφορά σε μηχανική βλάβη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το κρίσιμο ζήτημα αφορά κυρίως τον συντονισμό της επιχείρησης.



Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εστιάζουν στο ποιος έδινε τις εντολές, σε ποιους απευθύνονταν και με ποιον τρόπο οργανώθηκε η εναέρια δράση πάνω από το πύρινο μέτωπο. Μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης, αναμένεται να κληθούν εκ νέου να καταθέσουν και τα υπόλοιπα μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το Κέντρο Επιχειρήσεων, οι πρώτοι διασώστες και πληρώματα του ΕΚΑΒ.



Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο τραυματίας Έλληνας διερμηνέας, κατά την κατάθεσή του, ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία ελικόπτερα και ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με το πρώτο, το οποίο εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε ρίψη νερού. Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα του ελικοπτέρου του ετοιμαζόταν για δική του ρίψη όταν σημειώθηκε ξαφνική πρόσκρουση με άγνωστο αντικείμενο, για να διαπιστωθεί λίγο αργότερα ότι επρόκειτο για άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Ο ίδιος φέρεται να είπε επίσης ότι δεν ακούστηκε το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, παρότι τα ελικόπτερα διαθέτουν σχετικό εξοπλισμό, ενώ τόνισε πως είχε υπάρξει οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο λίγο πριν από το δυστύχημα.



Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ζητά να διερευνηθούν όλες οι πιθανές ευθύνες. Η μητέρα, η αδελφή και η σύζυγός του ζητούν δικαστική διερεύνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει η έρευνα να περιοριστεί μόνο στους δύο χειριστές του άλλου ελικοπτέρου.



Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, κακός συντονισμός ή παράλειψη σε ένα από τα πιο σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα που συνδέονται με επιχείρηση πυρόσβεσης.

Οι περιγραφές των πυροσβεστών που συγκλονίζουν

Πάνω από δέκα ήταν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου, οι οποίοι είδαν με κάθε λεπτομέρεια τις δραματικές στιγμές της πτώσης. Το πρώτο ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν ο Έλληνας και ο Δανός που έχασαν τη ζωή τους, έπεσε στην άσφαλτο, λίγα μέτρα από εκεί όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες. Όσα είδαν δεν αποτυπώνονται στο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο.

«Ήταν τρομακτικό! Είδαμε πώς έρχονταν και τα δύο. Το ένα δεν έβλεπε το άλλο, αυτό πιστεύουμε εμείς. Το ένα ερχόταν από το κάτω μέρος, από το ρέμα που επιχειρούσε. Το άλλο μάλλον πήγαινε για αναγνώριση, γι’ αυτό πήγαινε και γρήγορα. Δεν είχε εικόνα ο ένας με τον άλλο. Καθόλου», λέει ένας πυροσβέστης.

«Είμαστε σε σοκ. Είναι εξωπραγματικό αυτό που έγινε. Πηγαίνουμε στις φωτιές και γνωρίζουμε ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε, να καούμε. Το ότι θα πέσει ένα ελικόπτερο πενήντα μέτρα μακριά σου και πάνω από το κεφάλι σου θα γίνει σύγκρουση, δεν το φανταζόμασταν. Τα θραύσματα πετάγονταν παντού. Λες και έβρεχε. Δίπλα μας πέφτανε μεταλλικά αντικείμενα», προσθέτει ο πυροσβέστης.