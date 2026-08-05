Στους ισχυρισμούς ότι ο 55χρονος, ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη μέσα στο ξενοδοχείο του στον Μυστρά, ενώ συνέχιζε να εισπράττει τόσο τη σύνταξή του όσο και εκείνη της ήδη αποβιώσασας μητέρας του, ενήργησε υπό το βάρος έντονων ψυχολογικών δεσμών με τους γονείς του, στάθηκε ο συνήγορός του.

Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος του, Άγις Κοκκορός, υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε μια εξαιρετικά έντονη συναισθηματική εξάρτηση από τους γονείς του, επισημαίνοντας πως «Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλλά». Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά του 55χρονου σχετίζεται με «ψυχολογικούς λόγους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο εντολέας του πλέον αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των πράξεών του. «Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του» πρόσθεσε.

Ο κ. Κοκκορός επισήμανε ακόμη ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής αντίγραφο της δικογραφίας, γεγονός που – όπως είπε – δεν του επιτρέπει να τοποθετηθεί συνολικά επί της υπόθεσης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ήταν μορφωμένος, διέθετε περιουσιακά στοιχεία και ότι «δεν ήταν χρηματικό το κίνητρό του» για όσα φέρεται να έκανε.

Ο συνήγορος διευκρίνισε επίσης ότι ο 55χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς το συνολικό ποσό της σύνταξης που εισπράχθηκε δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν πρόκειται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον ανακριτή, αλλά θα απολογηθεί απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Αναφερόμενος, τέλος, στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχαν τοποθετηθεί στο ξενοδοχείο, όπου βρέθηκε η σορός του πατέρα του κατηγορουμένου, με κάμερες και συρματοπλέγματα να περιβάλλουν τον χώρο, ο κ. Κοκκορός περιορίστηκε να αναφέρει ότι στην περιοχή πολλά σπίτια διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα επιτήρησης για λόγους προστασίας. Όπως είπε, θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα αφού μελετήσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.