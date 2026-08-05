Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Τετάρτης 05/08 ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μοιραζόμενος με τους διαδικτυακούς του φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Αφορμή αποτέλεσαν τα φετινά γενέθλια του δημοσιογράφου και παρουσιαστή του OPEN, τα πρώτα που βιώνει χωρίς τον πατέρα του, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Με αυτή την αφορμή, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε ένα άλμπουμ με οικογενειακές φωτογραφίες από παλαιότερες στιγμές, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα.

«Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά».

«Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιός. Οι… 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα ‘χω χαρά και φωτογραφίες για δυο ζωές».

«Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν» έγραψε, κλείνοντας με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία για τον πατέρα του, σε μία ακόμη δημόσια αναφορά στη μνήμη του.