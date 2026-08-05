Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, με τους οπαδούς του να αποδοκιμάζουν μετά τη λήξη.

Οι «πράσινοι» ήταν το φαβορί για τη νίκη και όλοι περίμεναν ότι θα έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off, με το ξεκίνημα να είναι καλό καθώς στο 21′ ο Γιάγκουσιτς έκανε το 1-0.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη, καθώς μετά το 1-1 από τον Ρούσεφ στο 31′ η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έδειξε να μπλοκάρει και δεν κατάφερε να γίνει πραγματικά απειλητική στη συνέχεια του αγώνα.

Έτσι, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, οι οπαδοί που ήταν στο ΟΑΚΑ αποδοκίμασαν τον Παναθηναϊκό, τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για την απόδοσή του.