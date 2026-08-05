Ο Νικήτας Γεμιστός θα έκλεινε σήμερα τα 21 του χρόνια. Η ζωή του, όμως, κόπηκε βίαια στις 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, όταν έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου πατέρα ενός 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Ακριβώς τρεις μήνες μετά τη δολοφονία, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, για να τελέσουν τρισάγιο στη μνήμη του.

Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο δρόμος γύρω από το σημείο έκλεισε. Άνθρωποι που γνώριζαν τον Νικήτα, αλλά και πολίτες που συγκλονίστηκαν από την υπόθεση, άφησαν λουλούδια, άναψαν κεριά και παρέμειναν σιωπηλοί, αποτίοντας φόρο τιμής στον νεαρό που δεν πρόλαβε να γιορτάσει τα 21α γενέθλιά του.

«Εκεί όπου θα μείνει για πάντα ένα παλικάρι 20 χρονών»

Σύμφωνα με το creta24.gr, το τρισάγιο τελέστηκε στο μικρό εκκλησάκι που έχει ανεγερθεί στο ύψος της Βαγιάς, στο σημείο της δολοφονίας. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, το εκκλησάκι κατασκευάστηκε με δωρεά των εργοδοτών του Νικήτα, ως κίνηση συμπαράστασης προς την οικογένειά του.

Γύρω από τη φωτογραφία του 20χρονου τοποθετήθηκαν εικόνες, λουλούδια και φαναράκια. Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να σταθούν δίπλα στους γονείς και στα αδέλφια του, που βίωναν για πρώτη φορά την ημέρα των γενεθλίων του χωρίς εκείνον.

«Εκεί όπου θα μείνει για πάντα… ένα παλικάρι 20 χρονών», ανέφερε το μήνυμα με το οποίο η οικογένεια είχε καλέσει τον κόσμο να παρευρεθεί στο τρισάγιο.

Νωρίτερα το πρωί είχε τελεστεί και τρίμηνη επιμνημόσυνη δέηση στην Παναγία Χαρακιανή, στο Μπαλί, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η δολοφονία που συγκλόνισε την Κρήτη

Ο Νικήτας δολοφονήθηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, πριν από τους πυροβολισμούς το αυτοκίνητο του 54χρονου συγκρούστηκε με εκείνο του νεαρού. Ο Νικήτας βγήκε από το όχημά του και επιχείρησε να απομακρυνθεί, όμως ο 54χρονος τον πυροβόλησε επανειλημμένα.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Ο 54χρονος συνέχισε να πατά τη σκανδάλη ακόμη και όταν το περίστροφο είχε αδειάσει και στη συνέχεια κλώτσησε τον νεαρό ενώ βρισκόταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

Το τροχαίο του 2023 και ο θάνατος του 17χρονου

Πίσω από τη δολοφονία βρισκόταν το θανατηφόρο τροχαίο που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Νικήτας, τότε 18 ετών, οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Ο 17χρονος νοσηλεύτηκε επί 19 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, όμως υπέκυψε στα τραύματά του στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Ο πατέρας του θεωρούσε τον Νικήτα υπεύθυνο για την απώλεια του μοναχογιού του. Τοπικά μέσα είχαν αναφέρει ότι ο νεαρός φοβόταν για τη ζωή του και ότι είχαν προηγηθεί απειλές και επιθέσεις εναντίον του. Οι συγγενείς του είχαν υποστηρίξει μετά τη δολοφονία ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και ότι οι αρμόδιες Αρχές θα έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα.

Τα «χρόνια πολλά» που έγιναν προσευχή

Στις 5 Αυγούστου ο Νικήτας δεν έκλεισε τα 21 του χρόνια.

Οι άνθρωποί του συγκεντρώθηκαν στο μέρος όπου χάθηκε, κρατώντας λουλούδια και κεριά αντί για δώρα. Εκεί όπου θα γιόρταζε την αρχή μιας ακόμη χρονιάς της ζωής του, τελέστηκε μια προσευχή στη μνήμη του.

Για την οικογένειά του, κάθε 5η ημέρα του μήνα δεν θα αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη ημερομηνία. Θα μετρά τον χρόνο από τη στιγμή που έχασαν το παιδί και τον αδελφό τους.

Και η 5η Αυγούστου, η ημέρα που κάποτε γέμιζε το σπίτι τους με ευχές, θα θυμίζει για πάντα τα γενέθλια που ο Νικήτας δεν πρόλαβε να γιορτάσει.