Η Σίντνεϊ Σουίνι ανεβάζει τη θερμοκρασία με τη νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων Syrn, της οποίας είναι ιδρύτρια, ποζάροντας με δημιουργίες από τη νέα συλλογή του brand.

Η 28χρονη ηθοποιός εμφανίζεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, φορώντας το σουτιέν Forget Me Not balconette σε ιβουάρ απόχρωση, το οποίο συνδυάζει με διάφανη λευκή ρόμπα με γούνινη επένδυση, σε μια αισθησιακή φωτογράφιση εμπνευσμένη από την κλασική αίγλη του παλιού Χόλιγουντ.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «Syd for Romantic», παραπέμποντας στη δεύτερη συλλογή της Syrn, η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μέσα από καμπάνια με αμερικανική επαρχιακή αισθητική.

Το υλικό περιλαμβάνει κοντινά πορτρέτα, μια selfie μπροστά σε καθρέφτη και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης, όπου η Σουίνι ποζάρει με χαλαρή διάθεση, αναδεικνύοντας τις δημιουργίες της νέας συλλογής.

Από την ίδρυση της Syrn τον Ιανουάριο, η πρωταγωνίστρια των σειρών «Euphoria» και της ταινίας «Anyone But You» αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο των καμπανιών της εταιρείας, παρουσιάζοντας συχνά τις νέες σειρές εσωρούχων και loungewear. Το brand δημιουργήθηκε με οικονομική στήριξη του Τζεφ Μπέζος και η ίδια συμμετέχει ενεργά στην προώθηση κάθε νέας συλλογής.