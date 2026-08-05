Η ηγεσία της FIFA επανέλαβε την «πλήρη στήριξή» της προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05/08 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, όπως ανακοίνωσε η ίδια η FIFA.

Έκτακτη σύσκεψη μετά την εσωτερική αναταραχή

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο γενικός γραμματέας της FIFA Ματίας Γκράφστρεμ και μέλη της διοικητικής ομάδας της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι παρευρισκόμενοι επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στον Ινφαντίνο, τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός αξιωματούχος που έχει εκλεγεί απευθείας από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Παράλληλα, ο ίδιος ο πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του προς τον γενικό γραμματέα και τη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Το παρασκήνιο της κρίσης

Η έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση του σχεδίου FIFA Forward Enterprise (FFE), μιας πρότασης που προέβλεπε τη δημιουργία εταιρείας ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων με τη συμμετοχή ιδιωτικών επενδυτών, η οποία θα διαχειριζόταν εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA.

Το σχέδιο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς πολλές συνομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες κατηγόρησαν την ηγεσία της FIFA ότι προχώρησε χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση. Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Ινφαντίνο απέσυρε τελικά την πρόταση, παραδεχόμενος ότι είχε προκαλέσει διχασμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Αντιδράσεις από UEFA και εθνικές ομοσπονδίες

Η εγκατάλειψη του σχεδίου δεν έβαλε τέλος στην κρίση. Η UEFA ανακοίνωσε ότι δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας ουσιαστική αναθεώρηση της διακυβέρνησης της FIFA, ενώ αρκετές εθνικές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων η αγγλική και η ουαλική, συντάχθηκαν με τη θέση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε επίσης ότι δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της FIFA.

Στόχος η αποκλιμάκωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIFA, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι οι διαδικασίες, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ της προεδρίας, της γενικής γραμματείας και της διοικητικής ομάδας μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να αποφευχθούν ανάλογες κρίσεις στο μέλλον.