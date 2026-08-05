Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη διακοπή των εισαγωγών αβοκάντο από την κυριότερη παραγωγική περιοχή του Μεξικού, επικαλούμενες ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, όπως γνωστοποίησαν την Τετάρτη η ένωση παραγωγών και οι αρχές της πολιτείας Μιτσοακάν.

«Δεν έχει επιτραπεί καμιά αποστολή φρούτων για εξαγωγή», δήλωσε η Ένωση των Παραγωγών και των Εξαγωγέων Αβοκάντο του Μεξικού (APEAM) σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας Μιτσοακάν, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αβοκάντο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναστολή των παραδόσεων συνιστά «προληπτικό μέτρο» μετά τη σύλληψη ηγετικών στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ανέστειλε όλες τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Μιτσοακάν λόγω «απειλής κατά των αμερικανικών συμφερόντων».

Οι αμερικανικές αρχές επιθεωρούν τους σταθμούς συσκευασίας των αβοκάντο στο Μεξικό που προορίζονται για εξαγωγή.

Το 2024, οι αποστολές είχαν σταματήσει προσωρινά μετά την επίθεση σε δύο επιθεωρητές στην πολιτεία Μιτσοακάν.