Στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Μέγκαν Μαρκλ, με αφορμή τον εορτασμό των 45ων γενεθλίων της. Η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο και μια φωτογραφία από την οικογενειακή γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της οικογένειας στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Στις εικόνες διακρίνεται η διακόσμηση με πολύχρωμα μπαλόνια, το πρωινό που ετοίμασαν για εκείνη τα παιδιά της, καθώς και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα. Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της.

Η απουσία του πρίγκιπα Χάρι προκάλεσε ερωτήματα

Παρότι οι αναρτήσεις είχαν έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, ένα στοιχείο σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τους χρήστες των social media: ο πρίγκιπας Χάρι δεν εμφανίζεται σε κανένα σημείο του βίντεο ή των φωτογραφιών.

Η απουσία του αποτέλεσε αφορμή για νέο κύμα εικασιών γύρω από τη σχέση του ζευγαριού, με αρκετά βρετανικά μέσα να συνδέουν το γεγονός με τα δημοσιεύματα που τους τελευταίους μήνες κάνουν λόγο για δυσκολίες στον γάμο τους. Ωστόσο, ούτε ο Χάρι ούτε η Μέγκαν έχουν σχολιάσει δημόσια αυτές τις αναφορές.

Η παιδική τιάρα και οι αντιδράσεις

Ένα ακόμη στοιχείο που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν η παιδική τιάρα που φόρεσε η Μέγκαν Μαρκλ κατά τη διάρκεια του εορτασμού.

Η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις. Ορισμένα βρετανικά μέσα και σχολιαστές υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση ειρωνεία προς τον θεσμό της βρετανικής μοναρχίας και το Στέμμα, ενώ άλλοι θεώρησαν πως επρόκειτο απλώς για ένα χιουμοριστικό, οικογενειακό στιγμιότυπο χωρίς ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η δούκισσα του Σάσεξ δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με τα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνισή της.

Τα σενάρια περί κρίσης στον γάμο

Οι αναρτήσεις της Μέγκαν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα βρετανικά tabloids επαναφέρουν τα σενάρια περί κρίσης στη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ορισμένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για ένα φερόμενο «μυστικό σχέδιο διαζυγίου», επικαλούμενα ανώνυμες πηγές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από το ζευγάρι ή το Παλάτι, ενώ οι πληροφορίες αυτές παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας.

Παρά τις συνεχείς εικασίες, οι δύο τους εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσει δημόσια στα δημοσιεύματα, διατηρώντας τη στάση που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια απέναντι στις αναφορές για την προσωπική τους ζωή.