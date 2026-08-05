Σε αγώνα δρόμου για την καταγραφή των ζημιών και την ταχύτερη αποζημίωση των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων της Δυτικής Αττικής προχωρά η κυβέρνηση, μετά τη μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω της καμένες δασικές εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και σοβαρά προβλήματα σε επαγγελματικές και αγροτικές δραστηριότητες.

Ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κρατική αρωγή, στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στην προστασία των περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα και στις αποζημιώσεις για κατοίκους, επιχειρήσεις, γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Νέο νομοσχέδιο για γρηγορότερες αποζημιώσεις

Με το άνοιγμα της Βουλής πρόκειται να κατατεθεί νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα προβλέπει την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

Στόχος είναι οι δηλώσεις των ζημιών, η συλλογή των δικαιολογητικών, οι έλεγχοι και οι αποζημιώσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία που συχνά καθυστερεί την οικονομική στήριξη μετά από φυσικές καταστροφές.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη πριν από το στάδιο της νομοθέτησης. Αυτό σημαίνει ότι οι αναλυτικές προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να εξειδικευτούν στις επόμενες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων.

Αναστολές συμβάσεων και 534 ευρώ για τους εργαζομένους

Για τους εργαζομένους επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με οικονομική ενίσχυση ύψους 534 ευρώ για διάστημα τριών μηνών.

Παράλληλα, για τα πληγέντα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ανακοινώθηκε εξάμηνη αναστολή και δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων. Σκοπός είναι να δοθεί προσωρινή οικονομική ανάσα σε όσους έχασαν εισόδημα, εξοπλισμό, εμπορεύματα ή τη δυνατότητα να συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης αναστολή πλειστηριασμών για δώδεκα μήνες, ώστε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα επλήγησαν να προστατευτούν από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά την καταστροφή.

Ειδικά μέτρα για Ψάθα και Αλεποχώρι

Μετά τη συζήτηση με τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών, αποφασίστηκε η επέκταση του μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι.

Η απόφαση αφορά περιοχές στις οποίες η τοπική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, την εστίαση και την εποχική εμπορική δραστηριότητα. Ακόμη και επιχειρήσεις που δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς ενδέχεται να έχουν υποστεί σημαντική απώλεια τζίρου, εξαιτίας των εκκενώσεων, των κυκλοφοριακών περιορισμών και της απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών.

Οι λεπτομέρειες για το ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενταχθούν, με ποια κριτήρια και ποια έγγραφα θα απαιτούνται αναμένεται να ανακοινωθούν από τα συναρμόδια υπουργεία.

Εντολή στον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους

Οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν από τη φωτιά.

Οι καταγραφές αναμένεται να καλύψουν ζημιές σε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξοπλισμό και άλλες υποδομές της αγροτικής παραγωγής. Οι ειδικότερες διαδικασίες θα παρουσιαστούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ.

Σε εξέλιξη η καταγραφή των κατεστραμμένων σπιτιών

Ο ακριβής αριθμός των κατοικιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η πλήρης αποτύπωση αναμένεται εντός 48 ωρών, ζητώντας να μην αναπαράγονται πρόωρες εκτιμήσεις για τον αριθμό των κατεστραμμένων ακινήτων. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, θα κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες χρηματοδότησης για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών.

Η οριστική καταγραφή είναι κρίσιμη, καθώς πάνω σε αυτή θα βασιστούν η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, η αναγνώριση των δικαιούχων και ο υπολογισμός της στεγαστικής συνδρομής και των υπόλοιπων ενισχύσεων.

Η εικόνα των 111.000 στρεμμάτων

Η συνολική έκταση που εξετάζεται μετά την πυρκαγιά ανέρχεται περίπου σε 111.000 στρέμματα. Από αυτά, περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι αμιγώς δασικές εκτάσεις υπολογίζονται σε περίπου 46.000 στρέμματα.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε, πάντως, ότι μέσα στην ευρύτερη περίμετρο υπάρχουν τμήματα που δεν κάηκαν. Επομένως, ο αριθμός των 111.000 στρεμμάτων δεν πρέπει να ερμηνεύεται αυτομάτως ως πλήρως καμένη έκταση χωρίς να ολοκληρωθεί η αναλυτική χαρτογράφηση.

Αντιπλημμυρικά έργα έως το τέλος του έτους

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, καθώς μετά την απώλεια της βλάστησης αυξάνεται ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών, μεταφοράς φερτών υλικών και εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πρώτες παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου και ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν μέτρα συγκράτησης των εδαφών και του νερού στις καμένες πλαγιές, καθώς και παρεμβάσεις για την προστασία κατοικημένων περιοχών και υποδομών.

Η πρώτη αποτίμηση για το πρόγραμμα Antinero

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε και μια πρώτη κυβερνητική αποτίμηση των έργων πρόληψης του προγράμματος Antinero, συνολικού ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αττική από το 2022 έως σήμερα.

Κατά την κυβερνητική εκτίμηση, οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς προς ανατολικές και νότιες περιοχές. Αναλυτικότερα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των έργων αναμένεται να παρουσιαστούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.