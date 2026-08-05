Συμπληρώνονται έξι μήνες από τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα, με την κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, να αναφέρεται δημόσια στο συναισθηματικό κενό που άφησε η απουσία του.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK!, όπου ερωτηθείσα για την καθημερινότητά της μετά την απώλεια, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει».

Αναφερόμενη στη σχέση τους κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του και στη συνειδητή της απόφαση να βρίσκεται κοντά του, η Λένα Παπαληγούρα σημείωσε:

«Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα».