Τραγωδία σημειώθηκε στη Βρετανία με έναν πατέρα δύο παιδιών να χάνει τη ζωή του, επειδή αποκοιμήθηκε κατά λάθος πάνω σε μαχαίρι.

Ο 57χρονος Ρόμπερτ Μπράουν είχε βγει για βόλτα στο πάρκο, όταν μέθυσε και ξάπλωσε σε ένα παγκάκι για να κοιμηθεί.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στο σακίδιο που κουβαλούσε στην πλάτη του, είχε μέσα ένα μαχαίρι με λεπίδα 13 εκατοστών. Όπως έκατσε ο άνδρας στο παγκάκι, έβαλε όλο το βάρος του πάνω στο σακίδιο, με το μαχαίρι να τον καρφώνει στο χέρι, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία, την οποία δεν παρατήρησε ποτέ.

Το πρωί ένας περαστικός είδε αίμα να τρέχει από το παγκάκι και ειδοποίησε την αστυνομία, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τρία άτομα ως υπόπτους.

Από την εξέταση όμως, αποδείχτηκε ότι ο θάνατος ήταν ατύχημα, με το μαχαίρι να μην έχει αίμα του θύματος, αλλά ίνες από το σακίδιο που διαπέρασε η λεπίδα του, όπως και DNA από το χέρι του θύματος.

Η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο χιούμορ, αγάπη και διάθεση να βοηθά τους άλλους. «Ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πάντα γεμάτος κέφι. Ήταν ο Πίτερ Παν της πραγματικής μας ζωής – το αγόρι που δεν μεγάλωνε ποτέ», ανέφεραν οι συγγενείς του.