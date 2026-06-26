Κανένας Βρετανός μονάρχης δεν πρόκειται να κατοικήσει ξανά μόνιμα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, παρά την ανακαίνιση ύψους 369 εκατομμυρίων λιρών που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Όπως επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δεν θα μετακομίσουν στο ιστορικό ανάκτορο ούτε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος, έπειτα από μία δεκαετία. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να διαμένουν μόνίμως στο Κλάρενς Χάουζ, που βρίσκεται απέναντι από το παλάτι.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι όταν ανέβει στον θρόνο θα παραμείνει μαζί με την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην ιδιωτική κατοικία τους, το Φόρεστ Λοτζ στο Ουίνδσορ. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο επόμενος μονάρχης θα κατοικεί στο Λονδίνο.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως βασιλική κατοικία από τη βασίλισσα Βικτώρια το 1837, θα ανοίγει πλέον τις πύλες του στο κοινό για περισσότερες ημέρες κάθε χρόνο, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων.

Οι συνεργάτες του βασιλιά διευκρίνισαν ότι το παλάτι θα παραμείνει το διοικητικό και τελετουργικό κέντρο της μοναρχίας. Εκεί θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται συναντήσεις, δεξιώσεις, απονομές τιμητικών διακρίσεων, ακροάσεις, κρατικές επισκέψεις και οι παραδοσιακές εκδηλώσεις στους κήπους. Ο βασιλικός οίκος θα εξακολουθήσει να στεγάζεται στο παλάτι, ενώ ο βασιλιάς θα μεταβαίνει καθημερινά εκεί όταν βρίσκεται στο Λονδίνο, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο Κλάρενς Χάουζ για τη διανυκτέρευσή του.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Τζέιμς Τσάλμερς, υπεύθυνο για τα οικονομικά του βασιλικού οίκου, ο οποίος δήλωσε ότι ελήφθη έπειτα από προσεκτική εξέταση από τον βασιλιά και τους συμβούλους του. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού απαιτεί διαφορετική αξιοποίηση του παλατιού, ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα εξακολουθούν να διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους μέσα στο κτίριο για να ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια των επίσημων υποχρεώσεών τους ή να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία στο μέλλον, εφόσον χρειαστεί.

Η απόφαση συνδέεται και με την επιθυμία του βασιλιά Καρόλου να καταστούν οι βασιλικές κατοικίες περισσότερο προσβάσιμες στο κοινό και οικονομικά πιο αυτάρκεις. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αισθάνεται πιο άνετα στο Κλάρενς Χάουζ, όπου κατοικεί από το 2003. Ο 77χρονος μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024 και εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία, με τους γιατρούς του να εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πορεία της υγείας του.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε και από τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του παλατιού. Για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος κατέβαλε προσωπικά φόρους ύψους 12,9 εκατομμυρίων λιρών για το οικονομικό έτος 2024-2025, ενώ από την ανάληψη του θρόνου έχει πληρώσει εθελοντικά περισσότερα από 30 εκατομμύρια λίρες. Για πρώτη φορά έγιναν επίσης γνωστά τα φορολογικά στοιχεία του πρίγκιπα Ουίλιαμ από τότε που έγινε πρίγκιπας της Ουαλίας, καθώς κατέβαλε εθελοντικά 7,7 εκατομμύρια λίρες σε φόρο εισοδήματος και φόρο υπεραξίας.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο διάδοχος του θρόνου εισέπραξε περισσότερες από 500.000 λίρες ενοίκιο από τον πατέρα του για τη συνέχιση της χρήσης του Χάιγκροουβ, της κατοικίας στο Γκλόστερσαϊρ που πλέον ανήκει στο Δουκάτο της Κορνουάλης.

Τέλος, η βασική κρατική χρηματοδότηση της μοναρχίας θα αυξηθεί στα 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως, σχεδόν διπλάσια μέσα σε τρία χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν εκκρεμείς εργασίες συντήρησης στα βασιλικά ανάκτορα, να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια και να εγκατασταθούν ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του παλατιού υποστήριξαν ότι η μοναρχία δεν διαθέτει «λευκή επιταγή» από τους φορολογούμενους και ότι η χρηματοδότηση θα παραμείνει σταθερή για τα επόμενα πέντε χρόνια.