Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εικόνες σκίουρων με έντονες δερματικές αλλοιώσεις, οι οποίοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε αυλές σπιτιών σε πολλές πολιτείες. Κάτοικοι από τη Φλόριντα έως τη Βόρεια Καρολίνα και το Μίσιγκαν δημοσίευσαν φωτογραφίες των παραμορφωμένων ζώων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να τα χαρακτηρίζουν ακόμη και «σκίουρους-ζόμπι».

Κάτοικος της Βόρειας Καρολίνας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook στις 9 Ιουνίου ότι είχε δει ήδη τρεις σκίουρους σε παρόμοια κατάσταση, γράφοντας: «Τι συμβαίνει τελευταία με τους σκίουρους; Είναι ο τρίτος που βλέπω έτσι και πραγματικά με τρομάζει».

Αντίστοιχη εικόνα κατέγραψε και ο Ράντι Έλεν Κέσλερ στη Φλόριντα, ο οποίος εντόπισε στην αυλή του έναν γκρίζο σκίουρο με αραιό τρίχωμα και κοκκινωπά εξογκώματα στο σώμα του.

Οι ειδικοί θεωρούν πιθανότερη τη σκιούρεια ινομάτωση

Παρότι αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων υπέθεσαν ότι τα ζώα έχουν προσβληθεί από την ευλογιά των σκίουρων, έναν σπάνιο στις ΗΠΑ ιό που επηρεάζει κυρίως τους κόκκινους σκίουρους, ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι πολύ πιθανότερο να πρόκειται για τη σκιούρεια ινομάτωση.

Η συγκεκριμένη πάθηση προκαλείται από διαφορετικό ιό και δημιουργεί εξογκώματα που μοιάζουν με μυρμηγκιές. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να εκκρίνουν υγρό, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν από μόνες τους χωρίς θεραπεία. Η ασθένεια εμφανίζεται συχνότερα στους αμερικανικούς γκρίζους σκίουρους.

Grotesque 'zombie squirrels' with oozing flesh pods spark alarm across the US https://t.co/l3QsksznD9 — Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026

Σύμφωνα με ειδικούς της άγριας ζωής, είτε πρόκειται για ευλογιά των σκίουρων είτε για σκιούρεια ινομάτωση, οι ταΐστρες πουλιών που τοποθετούν πολλοί ιδιοκτήτες στις αυλές τους ενδέχεται να συμβάλλουν άθελά τους στην εξάπλωση του ιού μεταξύ των σκίουρων σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Η Σέβενελ Γουέμπ από το Τμήμα Εσωτερικής Αλιείας και Άγριας Ζωής της πολιτείας του Μέιν εξήγησε ότι όταν συγκεντρώνονται πολλά ζώα στον ίδιο χώρο αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα μετάδοσης μιας μεταδοτικής ασθένειας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στους ανθρώπους.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Η σκιούρεια ινομάτωση αποτελεί μία συχνή δερματική νόσο των γκρίζων σκίουρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και προκαλείται από τον ιό λεποριπόξ, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής υγιών σκίουρων με τις δερματικές βλάβες ή το σάλιο μολυσμένων ζώων, με τρόπο παρόμοιο με τη μετάδοση του έρπητα στους ανθρώπους.

Η νόσος προκαλεί άτριχα εξογκώματα ή όγκους, οι οποίοι μπορεί να ανοίξουν και να απελευθερώσουν διαυγές υγρό, δίνοντας την εικόνα ανοιχτής πληγής.

Δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους, αλλά απαιτείται προσοχή

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι ο ιός δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους ούτε σε άλλα ζώα, όπως οι σκύλοι ή τα πουλιά. Ωστόσο, η Σέβενελ Γουέμπ τονίζει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να αγγίζουν ή να προσπαθούν να βοηθήσουν έναν μολυσμένο σκίουρο.

Όπως εξήγησε στην εφημερίδα Bangor Daily News, δεν συνιστάται η σύλληψη ενός σκίουρου που φέρει τον ιό, καθώς πρόκειται για μια φυσική ασθένεια που συνήθως ακολουθεί την πορεία της χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

That's monkey pox.

Who stuffed that squirrel, where?https://t.co/pX3Ym2uX5n — Gimpy Gardener of Ft.Livingroom (@SmokingBarrels7) June 26, 2026

Παρότι οι δερματικές αλλοιώσεις προκαλούν έντονη ανησυχία λόγω της εμφάνισής τους, στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν χωρίς φαρμακευτική αγωγή και σπάνια αποβαίνουν μοιραίες. Ωστόσο, σε σοβαρές περιπτώσεις η σκιούρεια ινομάτωση μπορεί να επηρεάσει και τα εσωτερικά όργανα του ζώου, οδηγώντας στον θάνατό του.

Γιατί οι εμφανίσεις αυξάνονται το καλοκαίρι

Οι αρμόδιες υπηρεσίες άγριας ζωής επισημαίνουν ότι τα περιστατικά παρατηρούνται συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν περισσότεροι σκίουροι αναζητούν τροφή και συγκεντρώνονται σε αυλές όπου υπάρχουν ταΐστρες για πουλιά.

Η Σέβενελ Γουέμπ σημείωσε ότι, όπως πολλοί άνθρωποι, έτσι και η ίδια απολαμβάνει να παρακολουθεί τα πουλιά, όμως η παρουσία ταΐστρας μπορεί να προσελκύσει πολλούς σκίουρους στο ίδιο σημείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού εάν ένας από αυτούς είναι μολυσμένος.

Όπως εξήγησε, οι σκίουροι που πάσχουν από σκιούρεια ινομάτωση αφήνουν το σάλιο τους στους σπόρους που παραμένουν στις ταΐστρες και στη συνέχεια υγιή ζώα μπορούν να καταναλώσουν την τροφή αυτή και να μολυνθούν από τον ιό.