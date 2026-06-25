Ένα ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τις στιγμές ενός φρικτού τροχαίου με εγκατάλειψη θυμάτων στο Νιούαρκ των ΗΠΑ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες.

Η τραγωδία συνέβη γύρω στις 23:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη διασταύρωση της Park Avenue με τη North 7th Street.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο οδηγός δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση, αλλά εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Ο οδηγός Ντέιβιντ Ζαπάτα-Βέρα παραδόθηκε τελικά στις Αρχές την Τρίτη.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξε τις στιγμές που ο 26χρονος έπεσε πάνω στις δύο γυναίκες καθώς διέσχιζαν τον δρόμο.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι η Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν, 58 ετών, και η Μαρία Ισαμπέλ Ντε Λος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιαλά, 61 ετών, ήταν νεκρές.

Οι δύο φίλες είχαν μόλις φύγει από μία συγκέντρωση για να παρακολουθήσουν τον Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν χτυπήθηκαν στη διάβαση πεζών.

Το αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από τη διασταύρωση και οι δύο γυναίκες εκτοξεύτηκαν στον αέρα.

«Το φανάρι άλλαζε, από αυτή την πλευρά ήταν κόκκινο, από την άλλη κίτρινο. Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά πάντως πάτησε το γκάζι και αυτό είναι το αποτέλεσμα», δήλωσε ο μάρτυρας Μανουέλ Καντελάρια, σύμφωνα με το abc7ny.com.

Αφού ο οδηγός χτύπησε τις δύο γυναίκες, συνέχισε την πορεία του.

Ο Ζαπάτα-Βέρα αντιμετωπίζει μια μακρά λίστα κατηγοριών.