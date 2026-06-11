Συναγερμός σήμανε στο Πεντάγωνο, έπειτα από αναφορά για πιθανή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες, με εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης βιολογικών και χημικών απειλών να σπεύδει στο σημείο για έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αμερικανικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τον εντοπισμό ύποπτου περιστατικού εντός των εγκαταστάσεων του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής.

Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται και η πιθανότητα έκθεσης σε άνθρακα (anthrax), ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για προληπτικούς λόγους, μέρος του Πενταγώνου τέθηκε σε καθεστώς lockdown, με την πρόσβαση να περιορίζεται προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά έκθεσης προσωπικού σε επικίνδυνες ουσίες.