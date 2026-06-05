Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Φλόριντα, όπου ένας πατέρας φέρεται να δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του και τις δύο μικρές κόρες τους πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι Αρχές εντόπισαν νεκρούς μέσα σε σπίτι σε κλειστή κοινότητα στο Doral τον 42χρονο, Ryan Charles Whiten, την πρώην σύζυγό του, τη 46χρονη Melanie Hyer, και τις δύο κόρες τους, την 11χρονη Savannah και την 8χρονη Sienna. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Miami-Dade, όλα τα θύματα έφεραν θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι το βράδυ της Τρίτης έπειτα από αίτημα για έλεγχο ευημερίας και εκεί βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Άνοιξαν την πόρτα και βρήκαν και τους τέσσερις νεκρούς. Οι Αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι η έρευνα έδειξε πως ο Whiten σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά τους πριν αυτοκτονήσει.

«Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο κ. Whiten διέπραξε αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις και στη συνέχεια αφαίρεσε τη ζωή του», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσες ώρες ή ημέρες βρίσκονταν τα πτώματα μέσα στο σπίτι, ενώ οι αστυνομικοί δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το κίνητρο. Το πρώην ζευγάρι είχε χωρίσει εδώ και χρόνια και μοιραζόταν την επιμέλεια των δύο κοριτσιών.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, και οι δύο είχαν προχωρήσει τη ζωή τους και είχαν παντρευτεί ξανά μετά τον χωρισμό τους. Η Hyer είχε ολοκληρώσει το διαζύγιό της μόλις τον Μάρτιο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Πρώην σύζυγος του Whiten, με την οποία είχε επίσης χωρίσει το 2024, περιέγραψε τη σχέση του με τη Melanie ως «τοξική» λόγω μακροχρόνιων συγκρούσεων γύρω από τα παιδιά.

Doral real estate agent killed daughters and their mother then himself: MDSO https://t.co/ahnbMGmLNq — Miami Herald (@MiamiHerald) June 4, 2026

Παράλληλα, όμως, δήλωσε σοκαρισμένη από το έγκλημα. «Ήταν πάντα τόσο γλυκός με τις κόρες του και τις αγαπούσε βαθιά. Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε.

Η Melanie Hyer εργαζόταν ως μεσίτρια ακινήτων στη Νότια Φλόριντα και ειδικευόταν σε πολυτελείς κατοικίες και εμπορικά ακίνητα. Σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ, είχε εμφανιστεί επανειλημμένα ως ειδικός της αγοράς ακινήτων σε τηλεοπτικά δίκτυα και ενημερωτικές εκπομπές.

Η δήμαρχος του Doral Christi Fraga χαρακτήρισε τη Hyer «μια ακτίνα φωτός» και μια μητέρα που συμμετείχε ενεργά στη σχολική κοινότητα. Οι δύο μικρές ήταν μαθήτριες του Downtown Doral Elementary School και μέλη της ομάδας χόκεϊ επί χόρτου της περιοχής.

Σε ανάρτησή της, η ομάδα ανέφερε ότι τα κορίτσια θα μείνουν αξέχαστα για την καλοσύνη και τη θετική παρουσία τους.

Για τη Melanie Hyer και τις δύο κόρες της προγραμματίστηκε καθολική λειτουργία στη μνήμη τους, με τους διοργανωτές να ζητούν από τον κόσμο να προσευχηθεί για την οικογένεια και τους αγαπημένους τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.