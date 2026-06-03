Ο υπουργός Άμυνας της Βολιβίας, Μαρσέλο Σαλίνας και η υπουργός Παιδείας της χώρας, Μπεατρίς Γκαρσία, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους την Τρίτη 2 Ιουνίου, έπειτα από έναν μήνα μαζικών διαδηλώσεων και μπλόκων σε δρόμους σε όλη τη χώρα, με κεντρικό αίτημα να εγκαταλείψει την εξουσία ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην κυβέρνηση της χώρας των Άνδεων.

Εργάτες, αγρότες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς και εκπαιδευτικοί απαιτούν μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, της χειρότερης που έχει ζήσει η Βολιβία τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η κυβέρνηση Πας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να βγάλει τον στρατό στους δρόμους για να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.

«Ναι, αυτή η πληροφορία έχει επιβεβαιωθεί», είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πηγή του AFP στο υπουργείο Άμυνας, ερωτηθείσα σχετικά με την παραίτηση του Μαρσέλο Σαλίνας.

Μέσα ενημέρωσης στο κράτος της Λατινικής Αμερικής ανέφερε πως ο Μαρσέλο Σαλίνας αντικαταστάθηκε από τον Ερνέστο Χουστινιάνο, υφυπουργό Ελεγχόμενων Ουσιών και Κοινωνικής Προστασίας.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε την παραίτηση της υπουργού Γκαρσία.

Πριν από μια εβδομάδα, το βολιβιανό κοινοβούλιο κατάργησε διάταξη η οποία περιόριζε αυστηρά τη δυνατότητα του προέδρου να κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, επιτρέποντας έτσι την καταφυγή στις ένοπλες δυνάμεις και την περιστολή δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως της συνάθροισης και της κυκλοφορίας, για να τερματιστούν οι κινητοποιήσεις.

Ως τώρα η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις εκκλήσεις για διάλογο, αλλά ηγέτες των συλλογικοτήτων που οργανώνουν τις μαζικές κινητοποιήσεις θεωρούν πως δεν είναι ειλικρινής.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, οι αποκλεισμοί δρόμων σε όλη τη χώρα είναι πλέον περίπου 100, έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με δυο εβδομάδες πριν.

Οι αποκλεισμοί δρόμων προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων στην πρωτεύουσα Λα Πας, στη γειτονική πόλη Ελ Άλτο, καθώς και σε άλλες πόλεις. Έχουν οδηγήσει επίσης στην αύξηση των τιμών ειδών πρώτης ανάγκης.

Η κυβέρνηση Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο (2006-2019) Έβο Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται, πως βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος ο Έβο Μοράλες μιλά για «εξέγερση» εναντίον μιας κυβέρνησης «εντελώς υποταγμένης» στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.