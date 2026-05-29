Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου στην Οκλαχόμα κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αφού πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα που βρήκε να μένει παράνομα μέσα στο άδειο σπίτι του μαζί με τη σύντροφό του.

Ο 59χρονος, Timothy Smith, εντόπισε τον Justin King σε ένα από τα υπνοδωμάτια της κατοικίας του στην περιοχή Rancho Village την 1η Μαΐου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Smith είχε πάει στο σπίτι μαζί με την κόρη του και ήταν οπλισμένος με πιστόλι, καθώς η γειτονιά αντιμετώπιζε προβλήματα με αστέγους και καταπατητές τους τελευταίους μήνες. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ακολούθησε έντονος καβγάς, όταν ο ιδιοκτήτης ζήτησε από τον King να φύγει από το ακίνητο.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Smith φέρεται να σημάδεψε τον άνδρα με το όπλο και να τον πυροβόλησε στον λαιμό. Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα στους αστυνομικούς ότι ο King έκανε ένα βήμα προς το μέρος του πριν από τον πυροβολισμό. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν είδε κάποιο όπλο στα χέρια του φερόμενου καταπατητή.

«Δεν θα είχε συμβεί τίποτα, αν δεν ήσουν εδώ», φέρεται να είπε ο Smith μετά το περιστατικό. Ο καταπατητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για περισσότερο από μία εβδομάδα, προτού οι γιατροί τον αποσυνδέσουν από τη μηχανική υποστήριξη στις 8 Μαΐου. Αρχικά ο Smith κατηγορήθηκε για επίθεση με φονικό όπλο, όμως μετά τον θάνατο του King οι εισαγγελείς αναβάθμισαν την κατηγορία σε ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού από αμέλεια.

Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για επικίνδυνη χρήση πυροβόλου όπλου και κρατείται με εγγύηση 25.000 δολαρίων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τα όρια της αυτοάμυνας και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών απέναντι στους καταπατητές. Ο δικηγόρος ποινικών υποθέσεων, Ed Blau, δήλωσε ότι στην πολιτεία της Οκλαχόμα «δεν υπάρχει θανατική ποινή για την κατάληψη σπιτιού».

«Δεν μπορείς απλώς να μπεις με όπλο και να πυροβολήσεις κάποιον», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι νόμοι περί αυτοάμυνας είναι πολύ διαφορετικοί, όταν πρόκειται για εγκαταλελειμμένο ή άδειο σπίτι και όχι για κατοικία στην οποία μένει ο ιδιοκτήτης τη στιγμή της εισβολής, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μόνος σου μια επικίνδυνη κατάσταση και μετά να ισχυριστείς ότι είχες δικαίωμα να πυροβολήσεις, επειδή το σπίτι είναι δικό σου», ανέφερε.