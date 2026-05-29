Μια εφιαλτική περιπέτεια που διήρκεσε τρία ολόκληρα 24ωρα βίωσε η 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία στη Ρώμη, η οποία σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές κρατήθηκε παρά τη θέλησή της σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Τορ Τσερβάρα, όπου υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις και απειλές θανάτου πριν καταφέρει να δραπετεύσει και να ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με την ανασύσταση των γεγονότων από τους ερευνητές, η υπόθεση ξεκίνησε το βράδυ της 19ης Μαΐου. Η 32χρονη, η οποία είχε φτάσει στη Ρώμη λίγες ημέρες νωρίτερα, βρισκόταν έξω από εστιατόριο όταν γνώρισε έναν άνδρα. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, μετά από συνομιλία ακολούθησε τον άνδρα και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ένα βαν, με το οποίο μεταφέρθηκε σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα επί της οδού Βία Τσεζάρε Ταλλόνε, στα ανατολικά της ιταλικής πρωτεύουσας.

Fa rabbrividire quanto accaduto a una donna a Roma: segregata, drogata e violentata per giorni da un gruppo di extracomunitari in uno stabile abbandonato.



L’intervento dello Stato ha consentito di avviare tempestivamente i procedimenti di espulsione: chi commette atrocità simili… pic.twitter.com/laZYj8CoMd — Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) May 28, 2026

Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες της γυναίκας και τα στοιχεία της έρευνας, ξεκίνησε η δοκιμασία της. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι κρατήθηκε αιχμάλωτη επί τρεις ημέρες μέσα στο κτίριο, όπου φέρεται να υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις από πολλούς άνδρες. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ερευνητές, εξαναγκάστηκε να καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό να περιοριστεί η δυνατότητά της να αντιδράσει και να αποτραπεί κάθε προσπάθεια διαφυγής. Κατά τη διάρκεια της ομηρίας της φέρεται επίσης να δεχόταν συνεχείς απειλές θανάτου, ενώ οι δράστες φέρονται να της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα.

Για περίπου 72 ώρες η γυναίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας ή διαφυγής. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η ευκαιρία για να ξεφύγει παρουσιάστηκε μόνο στο τέλος της τρίτης ημέρας, όταν κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια στιγμή απροσεξίας των ατόμων που τη φρουρούσαν. Τότε βγήκε από το κτίριο και έτρεξε προς τον δρόμο αναζητώντας βοήθεια.

Roma, donna colombiana di 32 anni sequestrata e violentata per 3 giorni in un palazzo occupato da clandestini extracomunitari



👉 5 arresti

👉 11 clandestini trasferiti in un centro di permanenza per i rimpatri



All’interno del palazzo, armi e droga. pic.twitter.com/u1tYNKFTda — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 28, 2026

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η 32χρονη βγήκε στον δρόμο σε κατάσταση σοκ, ημίγυμνη και εξαντλημένη από όσα είχε υποστεί. Κλαίγοντας και καλώντας σε βοήθεια, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή ενός διερχόμενου οδηγού, ο οποίος σταμάτησε και έσπευσε να τη βοηθήσει. Ο άνδρας τη μετέφερε στο νοσοκομείο Καζιλίνο της Ρώμης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ενδείξεις συμβατές με σεξουαλική κακοποίηση, ενώ κατέγραψαν και κατάσταση που αποδόθηκε στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η καταγγελία της γυναίκας οδήγησε σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στο συγκρότημα που υπέδειξε στους ερευνητές. Κατά την έφοδο εντοπίστηκαν συνολικά 22 παράτυποι μετανάστες, ενώ πέντε άνδρες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό, σύμφωνα με το πρακτορείο ansa. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση και να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στα γεγονότα που καταγγέλλει η 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία.