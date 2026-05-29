Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την Πέμπτη τη νέα ιστοσελίδα «Aliens.gov», η οποία επικεντρώνεται στα στοιχεία συλλήψεων παράτυπων μεταναστών και όχι σε αποκαλύψεις για UFO, παρά το όνομα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Η επιλογή του συγκεκριμένου διαδικτυακού ονόματος προκάλεσε κύμα εικασιών στο διαδίκτυο, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατοχύρωσε το domain τον Μάρτιο, περίπου έναν μήνα μετά τη δέσμευση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιούσε απόρρητους φακέλους που σχετίζονται με UFO και εξωγήινους.

Στην κορυφή της ιστοσελίδας δεσπόζει ένα πράσινο banner με τη φράση «Περπατούν ανάμεσά μας», σε σχεδιασμό που παραπέμπει σε περιβάλλον χάκερ και αξιοποιεί εμφανώς την πρόσφατη έξαρση ενδιαφέροντος γύρω από τα UFO.

Κάτω από το banner εμφανίζεται σταδιακά ένα κείμενο που αναφέρει: «Για 60 χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρούσε ένα αυστηρά φυλασσόμενο μυστικό. Εξωγήινοι περπατούσαν ανάμεσά μας, ζούσαν στις γειτονιές μας και αλληλεπιδρούσαν μαζί μας στην καθημερινή μας ζωή».

Το μήνυμα συνεχίζει αναφέροντας ότι «έκαναν αγορές στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας και ζούσαν φαινομενικά φυσιολογικές ανθρώπινες ζωές».

Αμέσως μετά εμφανίζεται ένας ζωντανός μετρητής που καταγράφει τις «συναντήσεις» των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου με παράτυπους μετανάστες, καθώς και ένας θερμικός χάρτης που παρακολουθεί τις «συλλήψεις αλλοδαπών» από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μεγεθύνουν διαφορετικές πόλεις και πολιτείες στον χάρτη, ώστε να αποκτούν πιο αναλυτική εικόνα για τους μετανάστες που συλλαμβάνονται, σύμφωνα με τη nypost.

Η ιστοσελίδα προβάλλει τον συνολικό αριθμό συλλήψεων, τις ημερομηνίες σύλληψης, τις ποινικές κατηγορίες, τις χώρες προέλευσης και τις φερόμενες διασυνδέσεις με συμμορίες των μεταναστών που έχουν τεθεί υπό κράτηση από την ICE κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ένας μεγάλος κόκκινος σύνδεσμος που οδηγεί σε γραμμή καταγγελιών της ICE και προτρέπει τους χρήστες να «αναφέρουν ύποπτους αλλοδαπούς».

Παράλληλα, η ιστοσελίδα κατηγορεί «αμέτρητους προέδρους, μέλη του Κογκρέσου και ανώτερους αξιωματούχους» ότι συγκάλυψαν την «εισβολή».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται ως «ο ένας άνθρωπος που τελικά είχε το θάρρος να πει την αλήθεια».

They don’t belong here.



The truth has dropped ➡️ https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που επεσήμανε τον πραγματικό κίνδυνο που οι αλλοδαποί αποτελούν για κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με τη φράση: «Η αλήθεια δεν βρίσκεται πλέον εκεί έξω. Βρίσκεται ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».