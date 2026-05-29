Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ιντιάνα, όταν ένας πυροσβέστης βούτηξε σε ορμητικά νερά -που είχαν δημιουργηθεί έπειτα από σφοδρή καταιγίδα-, για να σώσει ένα νεογέννητο ελάφι που παρασυρόταν από τα ισχυρά ρεύματα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής ήταν καθ’ οδόν έπειτα από κλήση για εγκλωβισμένο οδηγό σε πλημμυρισμένο δρόμο. Όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είχε ήδη καταφέρει να απεγκλωβιστεί χωρίς βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι πυροσβέστες άκουσαν ένα μικρό ελάφι να φωνάζει και το είδαν να παλεύει μέσα στα ορμητικά νερά. Τότε ο πυροσβέστης, Τζο Σινκλέρ, πήρε την απόφαση να μπει στο νερό, προκειμένου να το σώσει.

Με τη βοήθεια των συναδέλφων του, οι οποίοι κρατούσαν σχοινιά ασφαλείας που είχε δέσει πάνω στο σώμα του, κατάφερε να προσεγγίσει το τρομαγμένο ζώο και να επιστρέψει μαζί του στην όχθη με ασφάλεια.

Το νεογέννητο ελάφι μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε τοπικό κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής, όπου δέχεται τη φροντίδα των ειδικών.