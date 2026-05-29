Η αστυνομία της Ταϊλάνδης παραδέχθηκε ότι δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη μια εικόνα που απεικόνιζε αστυνομικούς ντυμένους με γυναικεία ρούχα, με στόχο να παρουσιάσει ένα πιο φιλικό πρόσωπο προς το κοινό. Η εικόνα συνόδευε ανακοίνωση για επιτυχημένη επιχείρηση σύλληψης φερόμενου διακινητή ναρκωτικών στην επαρχία Λοπμπούρι και γρήγορα προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Κατά την ανακοίνωση της επιχείρησης, η επαρχιακή αστυνομία του Θα Λουάνγκ, περίπου 145 χιλιόμετρα βόρεια της Μπανγκόκ, δημοσίευσε φωτογραφία που φαινόταν να δείχνει πέντε άνδρες αστυνομικούς και μία γυναίκα ντυμένους με λαμπερά φορέματα με παγιέτες, να ποζάρουν μπροστά από έναν καθισμένο άνδρα με χειροπέδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί είχαν μεταμφιεστεί σε γυναικείο χορευτικό συγκρότημα κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ δρόμου προκειμένου να συλλάβουν τον φερόμενο διακινητή Μέχα Φα-γουάπ-γουάπ.

Οι Αρχές υποστήριξαν ότι στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν περισσότερα από 53 χάπια μεθαμφεταμίνης, καθώς και 200 πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Η φωτογραφία των «καλοντυμένων» αστυνομικών, σε συνδυασμό με τις λεπτομέρειες της ασυνήθιστης επιχείρησης, έγινε πρωτοσέλιδο θέμα μετά τη δημοσίευσή της στη σελίδα της αστυνομίας στο Facebook.

Police officers in Thailand are going viral for dressing up as female dancers to arrest a suspected drug dealer 👀👀



They disguised themselves during a local festival to approach the man without raising suspicion pic.twitter.com/v1MW1ioVyX — Deluxe (@yourboydeluxe) May 27, 2026

Η ομολογία για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Παρότι τα στοιχεία της επιχείρησης ήταν αληθή, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η φωτογραφία είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο λοχίας Ρατσάτα Μιτρισουριπόνγκ, ο οποίος διαχειρίζεται τη σελίδα της αστυνομίας στο Facebook, παραδέχθηκε ότι δημιούργησε σκόπιμα την ψεύτικη εικόνα βασισμένος σε πραγματική φωτογραφία των αστυνομικών μαζί με τον ύποπτο.

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, δήλωσε ότι στόχος του ήταν να παρουσιάσει μια πιο προσιτή εικόνα της αστυνομίας. «Ήθελα να δημιουργήσω μια πιο φιλική εικόνα της αστυνομίας, δείχνοντας μια χαριτωμένη και χιουμοριστική πλευρά, ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται πιο άνετα να προσεγγίζουν τους αστυνομικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μερικές φορές το κοινό αισθάνεται φόβο ή δισταγμό απέναντι στην αστυνομία».

Ο λοχίας Ρατσάτα επιβεβαίωσε παράλληλα ότι οι λεπτομέρειες της σύλληψης που περιλαμβάνονταν στην ανάρτηση ήταν αυθεντικές. Στη συνέχεια, το αστυνομικό τμήμα δημοσίευσε στο Facebook την πρωτότυπη φωτογραφία των αστυνομικών.

Η αυθεντική φωτογραφία και η διευκρίνιση της αστυνομίας

Στην πραγματική εικόνα εμφανίζονται πέντε άνδρες αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα να περιβάλλουν τον ύποπτο. Δεν υπάρχει γυναίκα στην αμοντάριστη φωτογραφία, ούτε κάποιος από τους αστυνομικούς είναι ντυμένος με γυναικεία ρούχα.

Η λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση της αυθεντικής εικόνας ανέφερε: «Η πραγματική είναι εδώ, όλοι. Είναι AI. Σας ενημερώνω».

🔴 Thai police AI-fake image duped Daily Star, Telegraph, Sun, New York Post



Tha Luang police station in Thailand released an AI-generated image showing five male officers and one woman in sequined dresses with a handcuffed drug suspect. The arrest was real; the image was not.… pic.twitter.com/KcwNSpGoJE — NewsTongue (@NewsTongueX) May 28, 2026

Τη δημιουργία της εικόνας από την ίδια την αστυνομική υπηρεσία επιβεβαίωσε και ο αστυνομικός διευθυντής Παντέπ Παναντίτ. Σε συνέντευξή του, η οποία δημοσιεύθηκε από το βρετανικό επαγγελματικό περιοδικό Press Gazette, δήλωσε: «Η εικόνα που δείχνει αστυνομικούς να φορούν κοστούμια τύπου drag κατά τη σύλληψη του υπόπτου δημιουργήθηκε με λογισμικό AI».

Πρόσθεσε επίσης: «Όσο για το γιατί φορούσαν αυτά τα ρούχα, ειλικρινά ούτε εγώ γνωρίζω. Δεν ήμουν εγώ αυτός που την ανάρτησε. Κάποιος μου την έστειλε για να τη δω».

Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου

Μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία δημοσίευσε τη διευκρίνιση και την αυθεντική φωτογραφία, η εικόνα των αστυνομικών με γυναικεία ενδυμασία είχε ήδη διαδοθεί παγκοσμίως και είχε αναπαραχθεί από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Telegraph.

Οι αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη είναι γνωστοί για τη χρήση ασυνήθιστων μεταμφιέσεων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σύλληψης υπόπτων. Τον Φεβρουάριο, αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε δράκους προκειμένου να συλλάβουν έναν κλέφτη που θεωρούνταν ύποπτος για κλοπή βουδιστικών κειμηλίων.

Οι αστυνομικοί κρύφτηκαν μέσα στην κόκκινη στολή δράκου κατά τη διάρκεια των εορτασμών του σεληνιακού νέου έτους στην Μπανγκόκ και παρακολούθησαν τον ύποπτο, αφού προηγουμένως είχαν ανταποκριθεί σε καταγγελίες για διάρρηξη στα προάστια της πόλης.