Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει» διότι χρειάζεται ακόμα «να πάρουμε από το Ιράν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε σήμερα.

Ο πόλεμος «επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, όμως δεν έχει τελειώσει, διότι μένουν ακόμα πυρηνικά υλικά -εμπλουτισμένο ουράνιο- που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου προσθέτοντας ότι μένουν επίσης «εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν».

Ερωτηθείς πώς υπολογίζει «να βγάλει» το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε: «Θα πάμε και θα το βγάλουμε».

«Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ μού είπε είναι: “θέλω να πάω”. Και πιστεύω ότι είναι πρακτικά δυνατό. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αν έχουμε μια συμφωνία, ας πάμε κι ας το βγάλουμε, γιατί όχι; Αυτή είναι η καλύτερη λύση», πρόσθεσε.

«Στο τέλος θα το ανακτήσουμε (…) το παρακολουθούμε από κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε χωριστή συνέντευξή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είχε μαγνητοσκοπηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

🔴 BREAKING: Enriched uranium must be removed from Iran, even by force, adding that nuclear facilities in Iran must be dismantled, Israeli President Benjamin Netanyahu tells CBS News. pic.twitter.com/Il9Xs11X0p — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 10, 2026

«Αν πλησιάσει κάποιος στο μέρος, θα το μάθουμε και θα τον ανατινάξουμε», πρόσθεσε μιλώντας στην ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον.

«Αν το αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (σ.σ.: να ανακτήσει το ουράνιο), αυτό μας κάνει επίσης», δήλωσε το πρωί σε χωριστή συνέντευξή του στο CBS ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.