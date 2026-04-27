Η αστυνομία του Μεξικού εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού της πεθεράς που καταζητείται για την εν ψυχρώ δολοφονία μιας εντυπωσιακής πρώην βασίλισσας ομορφιάς, η οποία καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο.

Η Έρικα Ερέρα εξαφανίστηκε λίγο μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 27χρονης Καρολίνα Φλόρες Γκόμες, πρώην «Miss Teen Universe», στις 15 Απριλίου, επειδή ζήλευε την επιρροή που είχε το θύμα στον γιο της, σύμφωνα με την εφημερίδα «El Universal» του Μεξικού.

Το ανατριχιαστικό βίντεο μέσα στο πολυτελές σπίτι της Καρολίνα Φλορες Γκόμες στο Πολάνκο, μία από τις πιο αποκλειστικές και ακριβές συνοικίες του Μεξικού, δείχνει την πρώην νικήτρια καλλιστείων να πηγαίνει στο πίσω μέρος του σπιτιού για να φέρει ένα ποτήρι νερό στην πεθερά της, σύμφωνα με τη New York Post. Η πεθερά της φαίνεται να την ακολουθεί, προτού ακουστούν έξι πυροβολισμοί στο βάθος.

«Είσαι δικός μου και εκείνη σε έκλεψε», είπε στον γιο της

Ο σύζυγος του θύματος, Αλεχάντρο Γκόμες, εμφανίζεται στο πλάνο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κρατώντας το μωρό του ζευγαριού, καθώς ρωτά τη μητέρα του γιατί πάτησε τη σκανδάλη. «Με θύμωσε», φέρεται να απαντά η πεθερά. «Είσαι δικός μου και εκείνη σε έκλεψε», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Αλεχάντρο Γκόμες δεν κατήγγειλε το περιστατικό παρά μόνο την επόμενη ημέρα. Μέχρι τότε, η μητέρα του, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η βασική ύποπτη, είχε φύγει από το σπίτι και είχε εξαφανιστεί. Πλέον έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

Σύμφωνα με το ισπανόφωνο ειδησεογραφικό μέσο Debate, στενή φίλη της δολοφονημένης καλλονής δήλωσε ότι το θύμα δεχόταν πιέσεις από την πεθερά της από τότε που έμεινε έγκυος. «Πώς πάει με εκείνη;» είπε η φίλη ότι τη ρώτησε κάποτε. «Αχ, δεν με συμπαθεί», φέρεται να απάντησε η Καρολίνα Φλόρες Γκόμες. «Δεν ξέρω, ποτέ δεν με συμπάθησε. Από τότε που έμεινα έγκυος, η κατάσταση χειροτέρεψε, με αναστατώνει πολύ».

Η υπόθεση υψηλού προφίλ έχει συγκλονίσει το Μεξικό, προκαλώντας διαδήλωση στην Μπάχα Καλιφόρνια το Σαββατοκύριακο, με αίτημα δικαιοσύνη για το θύμα. Σημεώνεται ότι η Φλόρες Γκόμεζ είχε κερδίσει τον τίτλο «Miss Teen Universe» για την Μπάχα το 2017.