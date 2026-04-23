Η πολυετής εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις εκλογές των ΗΠΑ έχει κερδίσει ευρεία απήχηση στο αμερικανικό κοινό, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, δημιουργώντας ενδεχομένως πρόσφορο έδαφος για παραπληροφόρηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η εξαήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα έδειξε έντονες κομματικές διαιρέσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη στις εκλογές, με μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικανών να λέει ότι η νοθεία είναι ευρέως διαδεδομένη, παρά την έλλειψη στοιχείων που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, και να προτείνει την παρουσία των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου στις κάλπες.

Περίπου 46% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη δήλωση ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παραποιημένων ψηφοδελτίων από μη Αμερικανούς πολίτες στις εκλογές των ΗΠΑ, με το 82% των Ρεπουμπλικανών να συμφωνεί σε σύγκριση με το 18% των Δημοκρατικών και το 38% των ανεξάρτητων.

Περίπου 53% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ανησυχούν για παραποιημένες επιστολικές ψήφους, σε σύγκριση με το 43% που δήλωσαν ότι δεν ανησυχούν, με την κομματική πόλωση να είναι και πάλι εμφανής: το 83% των Ρεπουμπλικανών εξέφρασε ανησυχία, έναντι 33% των Δημοκρατικών.

Η διαδικτυακή δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε δείγμα 4.557 ενήλικων Αμερικανών, με περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων, διαπίστωσε διακομματική υποστήριξη για την απαίτηση από τους ψηφοφόρους να επιδεικνύουν επίσημη ταυτότητα, με το 77% να υποστηρίζει την ιδέα, συμπεριλαμβανομένου του 63% των Δημοκρατικών και του 95% των Ρεπουμπλικανών.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 63% των Ρεπουμπλικανών πιστεύει τον ψευδή ισχυρισμό του Τραμπ για εκλογική νοθεία το 2020 όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές, ένα ποσοστό που έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του για εκτεταμένη απάτη.

Συγκριτικά, μόνο το 9% των Δημοκρατικών και το 21% των ανεξάρτητων δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Τραμπ έχασε το 2020 λόγω νοθείας.

Μεταξύ άλλων το 62% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξε την παρουσία ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου στα εκλογικά τμήματα, σε σύγκριση με 23% των Δημοκρατικών και 36% των ανεξάρτητων.