Μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει το στερεότυπο ότι οι «χρυσοθήρες» είναι κυρίως γυναίκες, δείχνοντας ότι το φαινόμενο αφορά και τα δύο φύλα, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι άνδρες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Behavioral and Social Sciences Institute, με επικεφαλής τον ψυχολόγο, Lennart Freyth, και βασίστηκε σε δείγμα 351 ατόμων περίπου 30 ετών, με διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς.

Οι επιστήμονες όρισαν το «gold digging» ως μια κοινωνική στρατηγική που σχετίζεται εν μέρει με χαρακτηριστικά όπως ο ναρκισσισμός και η ψυχοπάθεια. Όπως σημειώνουν, πρόκειται για συμπεριφορά που περιλαμβάνει εκμετάλλευση οικονομικών πόρων, προτίμηση σε εύπορους συντρόφους και αποφυγή σχέσεων χωρίς οικονομικό όφελος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις γυναίκες, όπως συχνά πιστεύεται. Αντίθετα, άνδρες, ιδιαίτερα εκείνοι με πιο αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις, εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα τέτοιων τάσεων σε σχέση με άλλες ομάδες.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μη ετεροφυλόφιλοι άνδρες (ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι) με αριστερές πολιτικές απόψεις είχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες «χρυσοθηρίας». Αντίστοιχα, και οι μη ετεροφυλόφιλες γυναίκες με παρόμοιες πολιτικές τάσεις εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις ετεροφυλόφιλες.

Συνολικά, τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μη ετεροφυλόφιλα και εκείνα με αριστερό πολιτικό προσανατολισμό παρουσίασαν μεγαλύτερη τάση προς αυτή τη συμπεριφορά, σε σύγκριση με ετεροφυλόφιλους, κεντρώους ή δεξιούς. Η μελέτη εξέτασε επίσης ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως ναρκισσισμό, μακιαβελισμό, ψυχοπάθεια και σαδισμό, καθώς και κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες, όπως ο τόπος διαμονής και η αντίληψη για την «αξία συντρόφου».

Are women or men more likely to be golddiggers? New study reveals sinister answer https://t.co/lc5HwUV2iM pic.twitter.com/S9DM4NcHUv — New York Post (@nypost) April 20, 2026

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τόσο άνδρες όσο και γυναίκες που εμφανίζουν τέτοιες συμπεριφορές τείνουν να έχουν υψηλό ναρκισσισμό και να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα υλικά οφέλη παρά στη συναισθηματική σύνδεση. Επιπλέον, προτιμούν συχνά να ζουν σε μεγάλες πόλεις και είναι πιο πιθανό να είναι φοιτητές.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ορισμένα άτομα μπορεί να παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα ευαίσθητα ή συμπονετικά στην αρχή μιας σχέσης, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικά, ενώ στην πραγματικότητα έχουν οικονομικά κίνητρα.

Όπως επισημαίνει ο Lennart Freyth, «κάποιος μπορεί να φαίνεται προσεκτικός και καλοπροαίρετος, αλλά να έχει και άλλες επιδιώξεις από τον σύντροφό του».

Η μελέτη καταλήγει ότι το φαινόμενο της «χρυσοθηρίας» είναι πιο σύνθετο από όσο πιστευόταν, καθώς επηρεάζεται από ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες και δεν περιορίζεται σε ένα μόνο φύλο, σύμφωνα με τη nypost.