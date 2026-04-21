Μια μητέρα από τη Γιούτα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, μόλις μία ημέρα αφότου κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, σύμφωνα με φίλους της οικογένειας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Λίντχα Παόλα Ζέρπα Λάρα, 43 ετών, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χέριμαν, ακριβώς νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, περίπου στις 7:15 το απόγευμα της Παρασκευής, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KSL.

Είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το μέσο. Η αστυνομία δήλωσε ότι φαινόταν να έχει σκοτωθεί από «τραύματα από αμβλύ αντικείμενο», ενώ ένας 55χρονος άνδρας που δεν έχει ταυτοποιηθεί βρέθηκε επίσης νεκρός μέσα στο σπίτι από «αυτοπροκαλούμενο» τραύμα.

Η 43χρονη Ζέρπα Λάρα διατηρούσε επιχείρηση ομορφιάς και καταγόταν από τη Βενεζουέλα. Είχε ένα παιδί 10 ετών με τον εν διαστάσει, σύντομα πρώην, σύζυγό της. Οι φίλοι της, Πατρίσια Κινιόνες και Φαμπιάν Ραπαλίνο, είπαν ότι η συντετριμμένη μητέρα της συνεργάζεται με την αστυνομία για να προσπαθήσει να καταλάβει τι συνέβη.

«Ήταν πάντα ένα φωτεινό φως για τη μητέρα της. Ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πάντα να κάνει το καλύτερο για την κοινότητά της, τη Βενεζουελανική κοινότητα», δήλωσε η Κινιόνες στο KSL. Οι φίλοι είπαν ότι η Ζέρπα Λάρα σχεδίαζε να συναντήσει τον εν διαστάσει σύζυγό της στο σπίτι της το απόγευμα της Παρασκευής, εξηγώντας ότι είχαν ένα παιδί μαζί και διατηρούσαν πολιτισμένη σχέση.

Η Κινιόνες είπε όμως ότι η μητέρα της ανησύχησε όταν δεν είχε νέα από την κόρη της αργότερα εκείνη την ημέρα. Φίλοι είπαν ότι κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έκανε έλεγχο και τότε βρέθηκαν τα πτώματα της 43χρονης και του πρώην της, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η 43χρονη Ζέρπα Λάρα μετακόμισε από τη Βενεζουέλα στη Γιούτα πριν από οκτώ χρόνια για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Αμερική. Εκπαιδεύτηκε ως αισθητικός πριν ανοίξει τη δική της επιχείρηση, με την ονομασία «Pao Glow & Beauty».

Η Ζέρπα Λάρα άνοιξε το κέντρο αισθητικής το 2022, αλλά η επιχείρησή της κάηκε ολοσχερώς μόλις πριν από δύο μήνες, σύμφωνα με τους φίλους της, και εργαζόταν για να την ξαναστήσει. Ήταν επίσης ενεργό μέλος της Βενεζουελανικής κοινότητας στην κομητεία Σολτ Λέικ και βοήθησε στην οργάνωση μιας ομάδας υποστήριξης για ασθενείς με καρκίνο με την ονομασία «We All Must Shine».

Οι φίλοι της είπαν ότι, ως μετανάστρια, είναι πιο δύσκολο να ζητήσει κάποιος βοήθεια από την αστυνομία, κάτι που μπορεί να απέτρεψε τη Ζέρπα Λάρα από το να αναφέρει ανησυχίες για τον πρώην της. «Όταν εμφανίζεται η αστυνομία, αντί να παρέχει βοήθεια, πηγαίνει και έχει βάλει ανθρώπους υπό κράτηση», δήλωσε η Κινιόνες στο KSL.