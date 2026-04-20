Ένα εντυπωσιακό βίντεο που κόβει την ανάσα έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της αποστολής Artemis II, Ριντ Γουάισμαν, καταγράφοντας μια μοναδική στιγμή ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής αποστολής, οι τέσσερις αστροναύτες της NASA πραγματοποίησαν ένα ταξίδι σχεδόν 7 ωρών γύρω από τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Στο διάστημα αυτό, παρατήρησαν άγνωστους σεληνιακούς κρατήρες, έγιναν μάρτυρες μιας σπάνιας «ανατολής» και «δύσης» της Γης, ενώ είχαν την ευκαιρία να δουν ακόμη και μια ηλιακή έκλειψη από το Διάστημα.

Το βίντεο που ξεχωρίζει καταγράφει τη στιγμή που η Γη «βασιλεύει» πίσω από τη Σελήνη, δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό θέαμα. Ο Γουάισμαν κατέγραψε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο, προσφέροντας ένα αυθεντικό στιγμιότυπο με φυσικό ήχο, που μεταφέρει την εμπειρία όπως τη βίωσαν οι ίδιοι οι αστροναύτες.

Στο ηχητικό ακούγονται ο ίδιος και ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ να σχολιάζουν με ενθουσιασμό την εικόνα που εκτυλίσσεται μπροστά τους, εμφανώς εντυπωσιασμένοι. Παράλληλα, διακρίνεται ο χαρακτηριστικός ήχος της φωτογραφικής μηχανής της Κριστίνα Κοχ, η οποία απαθανατίζει διαρκώς το φαινόμενο.

Ο ίδιος ο διοικητής χαρακτήρισε τη στιγμή ως μοναδική εμπειρία ζωής, παρομοιάζοντάς την με «ένα ηλιοβασίλεμα στην παραλία, αλλά από το πιο μακρινό σημείο του σύμπαντος».

Η αποστολή Artemis II ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από 10 ημέρες, με το πλήρωμα να επιστρέφει στη Γη τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (ώρα Ελλάδας).

Οι τέσσερις αστροναύτες έγραψαν ιστορία, καθώς ταξίδεψαν στη μεγαλύτερη απόσταση που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη μετά το 1972 και την εποχή του Apollo 17. Παράλληλα, συνέλεξαν κρίσιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν στην επόμενη αποστολή της NASA, Artemis III, η οποία στοχεύει σε επανδρωμένη προσελήνωση το 2027.