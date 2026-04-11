Με μια απόλυτα επιτυχημένη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, ολοκληρώθηκε η αποστολή Artemis II, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η κάψουλα Orion, που μετέφερε τους αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ειρηνικό, σε απόσταση περίπου 3.200 χιλιομέτρων από τις αμερικανικές ακτές. Η επαφή με τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας σημειώθηκε σε ύψος περίπου 400.000 ποδιών (122 χιλιόμετρα) από την επιφάνεια της θάλασσας.

After a journey of more than 690,000 miles, the crew is nearly home.



The Artemis II crew will splash down off the coast of San Diego later today and, though it won't be visible from land, you can still wave in their general direction to welcome them back to Earth! — NASA (@NASA) April 10, 2026

Η φάση της επανόδου διήρκεσε έξι λεπτά και θεωρήθηκε η πιο κρίσιμη στιγμή της αποστολής, καθώς κατά τη διάρκειά της διακόπηκε η επικοινωνία με το σκάφος. Το φαινόμενο αυτό ήταν αναμενόμενο, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται — άνω των 2.000 βαθμών Κελσίου.

Παρά την ένταση της στιγμής, η NASA είχε εκφράσει από πριν την εμπιστοσύνη της στη θερμική ασπίδα της κάψουλας, διαβεβαιώνοντας ότι το πλήρωμα δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μόλις το Orion κατέβηκε σε χαμηλότερο ύψος, ενεργοποιήθηκαν τα αλεξίπτωτα, τα οποία επιβράδυναν την κάθοδο και οδήγησαν σε ασφαλή προσθαλάσσωση στις 03:07 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), χωρίς την παραμικρή επιπλοκή. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



Στην περιοχή επιχειρούσε μεγάλος αριθμός πλοίων, καθώς και εναέριων μέσων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και της Ακτοφυλακής, τα οποία είχαν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Μετά την προσθαλάσσωση, καταγράφηκαν ορισμένες δυσκολίες στην επικοινωνία της κάψουλας με το κέντρο ελέγχου, ωστόσο δεν κρίθηκαν ανησυχητικές.

Ο αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του, εξήρε το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Άρτεμις 2. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.