Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ηλεκτροκίνητο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και “εισήλθε” σε σουπερμάρκετ τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», διευκρίνισε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Obus in Salzburger Supermarkt gekracht: Das Rote Kreuz meldet zunächst mehrere Verletzte – mittlerweile ist es traurige Gewissheit, dass eine Person bei dem Vorfall ihr Leben lassen musste …https://t.co/pPyGj9516S pic.twitter.com/LknhMgS1he — Kronen Zeitung (@krone_at) April 20, 2026

Οι αρχές δεν έχουν δώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για το άτομο που σκοτώθηκε ούτε για τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα που σημειώθηκε σε διασταύρωση στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Συνεργεία διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο.