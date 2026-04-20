Ένα φρικιαστικό έγκλημα συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ένας 31χρονος βετεράνος του στρατού δολοφόνησε τα επτά παιδιά του και ένα ακόμα συγγενικό παιδί, ενώ είχε εκφράσει λίγες εβδομάδες πριν ότι βυθιζόταν σε «σκοτεινές σκέψεις» και ότι κάποιοι άνθρωποι «δεν επιστρέφουν από τους δαίμονές τους», σύμφωνα με σχετική αναφορά.

Ο Σαμάρ Έλκινς, 31 ετών, σκότωσε συνολικά οκτώ παιδιά, πέντε κορίτσια και τρία αγόρια ηλικίας από 3 έως 11 ετών και τραυμάτισε σοβαρά δύο γυναίκες, οι οποίες φέρεται να είναι η σύζυγός του και η σύντροφός του, όταν εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση στην πόλη Σρίβπορτ, μετά από καβγά με τη σύζυγό του περίπου στις 6 το πρωί της Κυριακής.

Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, την Κυριακή του Πάσχα, ο Έλκινς είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη μητέρα του, Μαχέλια Έλκινς, και τον πατριό του, Μάρκους Τζάκσον, λέγοντάς τους ότι πνιγόταν από «σκοτεινές σκέψεις», ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και ότι η σύζυγός του, Σανέικα Πιου, επιθυμούσε διαζύγιο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο Μάρκους Τζάκσον δήλωσε χαρακτηριστικά: «Του είπα: “Μπορείς να τα ξεπεράσεις, φίλε. Δεν με νοιάζει τι περνάς, μπορείς να το νικήσεις”». Και πρόσθεσε ότι θυμάται τον Έλκινς να του απαντά: «Κάποιοι άνθρωποι δεν επιστρέφουν από τους δαίμονές τους».

Η μητέρα του δράστη ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές ποια προβλήματα αντιμετώπιζε το ζευγάρι, το οποίο είχε παντρευτεί το 2024 και είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά μαζί. Ωστόσο, συγγενής μίας από τις τραυματισμένες γυναίκες δήλωσε ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού και επρόκειτο να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την Κρίσταλ Μπράουν, οι δυο τους διαπληκτίζονταν για τον επικείμενο χωρισμό όταν ο Έλκινς, ο οποίος στη συνέχεια σκοτώθηκε από την αστυνομία, άνοιξε πυρ. Ο δράστης εργαζόταν στην UPS και είχε υπηρετήσει στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Αύγουστο του 2020 ως ειδικός υποστήριξης συστημάτων επικοινωνίας και υποστήριξης πυρός.

Συνάδελφός του στην UPS τον περιέγραψε ως αφοσιωμένο πατέρα, ωστόσο σημείωσε ότι συχνά φαινόταν αγχωμένος και τραβούσε τα μαλλιά του, δημιουργώντας μόνιμο φαλακρό σημείο. Η μητέρα του αποκάλυψε ότι είχε επανασυνδεθεί μαζί του πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, αφού τον είχε αφήσει να μεγαλώσει με οικογενειακή φίλη, την Μπέτι Γουόκερ, καθώς τον είχε αποκτήσει σε νεαρή ηλικία ενώ αντιμετώπιζε εθισμό στο crack, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Μπέτι Γουόκερ δήλωσε ότι δεν ήταν παρούσα κατά τους πυροβολισμούς, αλλά γνώριζε ότι ο Έλκινς πυροβόλησε τη σύζυγό του πολλές φορές στο κεφάλι και στην κοιλιά. Τον είχε δει τελευταία φορά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν η οικογένεια είχε πάει για δείπνο, χωρίς να δείχνει κάτι ανησυχητικό. «Σηκώθηκα το πρωί για να φτιάξω καφέ και δέχτηκα το τηλεφώνημα. Τα μωρά μου, τα μωρά μου χάθηκαν», ανέφερε.

Ο δράστης είχε επίσης δύο προηγούμενες καταδίκες, μία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2016 και μία για παράνομη χρήση όπλων το 2019. Σε περιστατικό του Μαρτίου 2019, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά, είχε τραβήξει πιστόλι 9 χιλιοστών και είχε πυροβολήσει πέντε φορές εναντίον οχήματος, με μία σφαίρα να εντοπίζεται κοντά σε σχολείο όπου έπαιζαν παιδιά.

Τα θύματα που δολοφονήθηκαν ταυτοποιήθηκαν ως: Τζέιλα Έλκινς, 3 ετών, Σέιλα Έλκινς, 5 ετών, Κέιλα Πιου, 6 ετών, Λέιλα Πιου, 7 ετών, Μαρκέιντον Πιου, 10 ετών, Σάρια Σνόου, 11 ετών, Κεντάριον Σνόου, 6 ετών και Μπρέιλον Σνόου, 5 ετών. Τα επτά από τα οκτώ παιδιά ήταν δικά του, ενώ το όγδοο ήταν ξάδελφός τους. Όλα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους στο Σρίβπορτ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Σρίβπορτ, Κρίστοφερ Μπορντελόν, τα περισσότερα από τα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι ενώ κοιμόντουσαν. Ένα από τα παιδιά σκοτώθηκε στη στέγη, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Ο Έλκινς, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα από την αστυνομία κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής οχήματος, είχε επίσης πυροβολήσει και τραυματίσει δύο γυναίκες, τις μητέρες των παιδιών του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πρόσωπο μέσα στο σπίτι όπου βρίσκονταν τα οκτώ παιδιά, ενώ η δεύτερη τραυματισμένη γυναίκα, που πιστεύεται ότι ήταν η σύντροφός του, πυροβολήθηκε σε άλλο κοντινό σπίτι.

Σύμφωνα με την Κρίσταλ Μπράουν, ο Έλκινς είχε αποκτήσει τέσσερα από τα δολοφονημένα παιδιά με τη σύζυγό του και τρία με τη δεύτερη τραυματισμένη γυναίκα.