Ανατριχίλα προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όπου οκτώ μικρά παιδιά δολοφονήθηκαν από τον διαταραγμένο πατέρα και θείο τους, βετεράνο του αμερικανικού στρατού, κατά τη διάρκεια μιας φρικιαστικής σφαγής νωρίς την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, τα γεγονότα ξεκίνησαν περίπου στις 05:00 (13:00 ώρα Ελλάδας) τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο δράστης πυροβόλησε μία γυναίκα στον δρόμο και στη συνέχεια πήγε σε ένα κοντινό σπίτι όπου σκότωσε τα οκτώ παιδιά, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένα από τα θύματα έτρεξε σε γειτονικό σπίτι και κάλεσε την αστυνομία, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας ενήργησε μόνος του.

Αφού πυροβόλησε τα οκτώ παιδιά στο σπίτι, ο δράστης έκλεψε ένα αυτοκίνητο και, έπειτα από καταδίωξη, τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά της αστυνομίας.

Τα παιδιά ταυτοποιήθηκαν επίσημα από τις μητέρες τους. Και τα οκτώ — πέντε κορίτσια και τρία αγόρια – σκοτώθηκαν από τον 31χρονο Σαμάρ Έλκινς μετά από έναν καυγά με τη σύζυγό του γύρω στις 6 π.μ. την Κυριακή. Η Jayla Elkins, 3 ετών, η Shayla Elkins, 5 ετών, η Kayla Pugh, 6 ετών, η Layla Pugh, 7 ετών, ο Markaydon Pugh, 10 ετών, η Sariahh Snow, 11 ετών, ο Khedarrion Snow, 6 ετών, και ο Braylon Snow, 5 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους στο Σρίβπορτ.

Ο Έλκινς ήταν πατέρας των επτά παιδιών και θείος του όγδοου θύματος, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται η New York Post. Δεν είναι σαφές ποιο από τα οκτώ θύματα δεν ήταν δικό του παιδί.

Τα περισσότερα από τα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι ενώ κοιμούνταν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Σρίβπορτ, Κρίστοφερ Μπορντελόν, στο NBC News. Ένα παιδί σκοτώθηκε στην οροφή, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, ανέφερε η αστυνομία.

Ο Έλκινς, ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής αυτοκινήτου, πυροβόλησε και τραυμάτισε επίσης δύο γυναίκες – τις μητέρες των παιδιών του – κατά τη διάρκεια της δολοφονικής του μανίας.

Η σύζυγος του Έλκινς πυροβολήθηκε στο πρόσωπο στο σπίτι όπου βρίσκονταν τα οκτώ παιδιά, δήλωσε ο Μπορντελόν. Το άλλο τραυματισμένο θύμα πιστεύεται ότι είναι η σύντροφος του Έλκινς, η οποία πυροβολήθηκε σε άλλο σπίτι.

Ο δολοφόνος πατέρας είχε αποκτήσει τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν με τη σύζυγό του και τρία με την άλλη τραυματισμένη γυναίκα, σύμφωνα με την Κρίσταλ Μπράουν, ξαδέλφη μιας από τις γυναίκες που επέζησαν.

Ο Έλκινς και η σύζυγός του βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου και επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο τη Δευτέρα, δήλωσε η Μπράουν στο Associated Press.

Το ζευγάρι διαφωνούσε σχετικά με τη σχέση τους όταν ο Έλκινς άνοιξε πυρ, πρόσθεσε.

Η Μπράουν περιέγραψε όλα τα παιδιά ως «χαρούμενα παιδιά, πολύ φιλικά, πολύ γλυκά».

Λίγες ώρες πριν από τους φόνους, ο Έλκινς μοιράστηκε μια φωτογραφία του «σε ένα μικρό ραντεβού 1 προς 1» με τη μεγαλύτερη κόρη του, τη Sariahh, αναφέρει η New York Post.

Το Πάσχα, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με και τα επτά παιδιά του έξω από μια εκκλησία. Έγραψε ότι ήταν η «πρώτη φορά» που πήγαινε στη λειτουργία «με όλα τα παιδιά μου».

Οι δύο μητέρες που επέζησαν είναι και οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση- ίσως η πιο τραγική κατάσταση που έχουμε ζήσει ποτέ στο Σρέβεπορτ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Τομ Άρσενο.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα, Σαμ Τζένκινς, δήλωσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθούν περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κατάγεται από το Σρέβεπορτ, χαρακτήρισε σε ανάρτησή του το περιστατικό «τραγωδία που σου ραγίζει την καρδιά», ενώ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, σχολίασε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του «προσεύχονται για όλους όσοι έχουν επηρεαστεί».

Αυτό είναι το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών με τα περισσότερα θύματα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν σκοτώθηκαν στο Ιλινόι οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive (GVA).

Εξάλλου η GVA έχει καταγράψει φέτος στις ΗΠΑ τουλάχιστον 119 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλαπλά θύματα, στα οποία έχουν σκοτωθεί 117 άνθρωποι –εκ των οποίων 79 παιδιά- και τραυματίστηκαν 458.