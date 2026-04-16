Ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός αρχαίου ωκεανού στον Άρη φέρνουν στο φως νέες επιστημονικές μελέτες, ενισχύοντας το σενάριο ότι ο Κόκκινος Πλανήτης δεν ήταν πάντα άνυδρος όπως σήμερα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένας τεράστιος όγκος νερού ενδέχεται να κάλυπτε έως και το ένα τρίτο της επιφάνειάς του πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Ερευνητές εντόπισαν ένα ιδιαίτερο γεωλογικό χαρακτηριστικό, γνωστό ως «δακτύλιος μπανιέρας», το οποίο λειτουργεί ως ισχυρή ένδειξη ύπαρξης αρχαίου ωκεανού. Πρόκειται για μια εκτεταμένη, επίπεδη ζώνη που μοιάζει με το σημάδι που αφήνει το νερό στα τοιχώματα μιας μπανιέρας όταν αδειάζει.

Στην περίπτωση του Άρη, αυτή η «γραμμή» φαίνεται να περιβάλλει μεγάλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, υποδεικνύοντας το όριο όπου κάποτε υπήρχε σταθερά νερό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει αποδείξεις ότι στον Άρη υπήρχαν ποτάμια, λίμνες και υδάτινα συστήματα. Ωστόσο, παρέμενε ασαφές αν το νερό αυτό περιοριζόταν σε τοπικές συγκεντρώσεις ή αν υπήρχε ένας πραγματικός ωκεανός.

Παλιότερες έρευνες είχαν εντοπίσει πιθανές «ακτογραμμές», αλλά αυτές βρίσκονταν σε διαφορετικά υψόμετρα, κάτι που δημιουργούσε αμφιβολίες για το αν προέρχονταν από έναν ενιαίο, σταθερό ωκεανό.

Για να λύσουν το μυστήριο, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις βασισμένες στη Γη. Αφαίρεσαν ψηφιακά τους ωκεανούς από τον πλανήτη μας, ώστε να εντοπίσουν ποια γεωλογικά χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν την προηγούμενη ύπαρξη νερού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πιο αξιόπιστο «ίχνος» είναι μια εκτεταμένη επίπεδη ζώνη, πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων, που σχηματίζεται στα όρια ξηράς και θάλασσας.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν αντίστοιχα δεδομένα από τον Άρη, εντόπισαν μια παρόμοια δομή, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την υπόθεση ύπαρξης ενός αρχαίου ωκεανού.

Πόσος καιρός υπήρχε αυτός ο ωκεανός

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ωκεανός δεν ήταν ένα παροδικό φαινόμενο. Αντίθετα, φαίνεται ότι παρέμεινε σταθερός για εκατομμύρια χρόνια, κάτι που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να είχαν αναπτυχθεί μορφές ζωής.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν δέλτα ποταμών – χαρακτηριστικές αποθέσεις ιζημάτων – τα οποία ευθυγραμμίζονται με τη συγκεκριμένη ζώνη, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το σενάριο.

Τι σημαίνει αυτό για την αναζήτηση ζωής

Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου και μακρόβιου ωκεανού ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα για ζωή στον Άρη. Τα παράκτια ιζήματα θεωρούνται από τα πιο «πολύτιμα» σημεία για αναζήτηση απολιθωμάτων ή βιολογικών ιχνών, καθώς μπορούν να διατηρήσουν στοιχεία για δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι επιστήμονες πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν βασικούς στόχους για μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης.