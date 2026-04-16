Σάλος έχει προκληθεί στη Νέα Υόρκη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τη βίαιη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση για την οποία αναζητούνταν και ότι ήταν ένας αθώος πελάτης.

Σύμφωνα με το NYPD, δύο αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αφού το βίντεο κατέγραψε να χτυπούν και να κλοτσούν έναν άνδρα μέσα σε κατάστημα στο Μπρούκλιν, κατά τη διάρκεια σύλληψης η οποία εξελίχθηκε σε σκηνές έντονης βίας.

Το περιστατικό, που έγινε viral όταν δημοσιοποιήθηκε, σημειώθηκε σε κάβα στην περιοχή Cobble Hill, όπου οι αστυνομικοί φέρονται να γρονθοκόπησαν, να έριξαν στο πάτωμα και να έσυραν τον άνδρα, σπάζοντας μπουκάλια και αφήνοντας ίχνη αίματος στο δάπεδο.

Η επικεφαλής της αστυνομίας, Jessica Tisch, χαρακτήρισε το βίντεο «βαθιά ανησυχητικό» και ανακοίνωσε ότι η υπόθεση ερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Όπως ανέφερε, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους και τους έχουν αφαιρεθεί τα υπηρεσιακά τους όπλα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε έντονα τη συμπεριφορά των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι «η βία που καταγράφεται στο βίντεο είναι εξαιρετικά ανησυχητική και απαράδεκτη». Ο άνδρας που συνελήφθη, ο 46χρονος Timothy L. Brown, δήλωσε ότι βρισκόταν στο κατάστημα απλώς για να αγοράσει κρασί, όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και του ανακοίνωσαν ότι συλλαμβάνεται. «Μου είπαν “είσαι υπό σύλληψη”… και τους απάντησα “δεν αντιστέκομαι”», ανέφερε, περιγράφοντας ότι τον χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και τον έσυραν πάνω σε σπασμένα γυαλιά.

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί πίστεψαν ότι ο Brown ταίριαζε με την περιγραφή υπόπτου και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ωστόσο αργότερα αποδείχτηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Αρχικά του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αντίσταση κατά της αρχής και παρεμπόδιση έργου, όμως αυτές αποσύρθηκαν, ενώ δεν του αποδόθηκε καμία κατηγορία σχετική με ναρκωτικά.

Το βίντεο δείχνει επίσης παρευρισκόμενους να διαμαρτύρονται, λέγοντας ότι ο άνδρας δεν αντιστεκόταν, ενώ μία γυναίκα ακούγεται να λέει ότι «τον χτύπησαν χωρίς λόγο».

Από την άλλη πλευρά, συνδικαλιστικοί φορείς της αστυνομίας υπερασπίστηκαν τους αστυνομικούς, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα δεδομένα πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Ο ίδιος ο Brown δήλωσε ότι νιώθει τυχερός που επέζησε, τονίζοντας ότι ζητά δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν, ενώ συγγενείς και γείτονές του τον περιγράφουν ως έναν εργαζόμενο άνθρωπο που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.