Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που διευθυντής λυκείου στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ ακινητοποιεί και αφοπλίζει πρώην μαθητή, ο οποίος είχε εισβάλει στον χώρο του σχολείου ανοίγοντας πυρ με πιστόλι.

Ο διευθυντής του λυκείου Pauls Valley, Κερκ Μουρ, τραυματίστηκε στο πόδι κατά το περιστατικό της 7ης Απριλίου, ωστόσο κατάφερε να παλέψει με τον δράστη, να τον καθηλώσει πάνω σε παγκάκι, να του αποσπάσει το όπλο και να τον κρατήσει υπό έλεγχο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Το υλικό, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη σχολική περιφέρεια κατόπιν αιτήματος βάσει της νομοθεσίας περί πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, δείχνει άτομο με σκούρο φούτερ να εισέρχεται στο σχολικό κτίριο και να στοχεύει με όπλο δύο μαθητές στο λόμπι. Μετά τους πυροβολισμούς, ο Μουρ κινείται άμεσα προς τον δράστη, τον ρίχνει κάτω και τον αφοπλίζει, ενώ οι μαθητές απομακρύνονται τρέχοντας. Στη συνέχεια εμφανίζεται και άλλος υπάλληλος του σχολείου, ο οποίος απομακρύνει το όπλο κλωτσώντας το.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί μαθητών.

«Οι ενέργειες του προσωπικού και του διευθυντή, που παρενέβησαν αμέσως μόλις είδαν τον ένοπλο, έσωσαν ζωές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ερευνών της Οκλαχόμα, Χάντερ ΜακΚι.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μουρ σημείωσε: «Ανυπομονώ να επιστρέψω στην εργασία μου το συντομότερο δυνατό, ώστε να συνεχίσω το έργο της ζωής μου, την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ηγετών της Οκλαχόμα».

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου Βίκτορ Λι Χόκινς, πρώην μαθητή του σχολείου, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και απειλή με όπλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Χόκινς φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε σκοπό να επιτεθεί σε μαθητές, στον διευθυντή και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του, σε μια επίθεση «όπως οι δράστες του Κολουμπάιν», αναφορά στο μακελειό του 1999 στο Κολοράντο, όπου σκοτώθηκαν 12 μαθητές και ένας καθηγητής.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, ενώ ο διορισμένος συνήγορός του δεν προχώρησε σε σχόλια.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σωφρονιστικού καταστήματος της κομητείας Garvin, ο Χόκινς παραμένει υπό κράτηση, με την εγγύηση να έχει οριστεί στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Η Pauls Valley είναι μια μικρή πόλη περίπου 6.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νότια της Οκλαχόμα Σίτι.