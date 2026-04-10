«Αιφνιδιασμένος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την απρόσμενη δημόσια τοποθέτηση της Μελάνια Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, με την οποία διέψευσε κατηγορηματικά τα «σενάρια» που τη συνδέουν με τον Τζέφρι Έπστιν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στο MS Now (πρώην MSNBC) ότι «δεν γνώριζα τίποτα» για τη δήλωση της Πρώτης Κυρίας πριν εμφανιστεί μπροστά στις κάμερες, προσθέτοντας πως «δεν γνώριζε (τον Έπστιν)», πριν διακόψει τη συνομιλία με τον δημοσιογράφο.

Νωρίτερα, η Μελάνια είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, διαψεύδοντας ότι υπήρξε θύμα του Έπστιν ή ότι εκείνος τη γνώρισε τον τότε μέλλοντα της σύζυγο.

Δεν έγινε σαφές τι προκάλεσε τη δήλωση, καθώς δεν υπήρχαν πρόσφατες αποκαλύψεις που να τη συνδέουν με την υπόθεση.

«Δεν είμαι θύμα του Έπστιν», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο. «Ο Έπσταϊν δεν με σύστησε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον γνώρισα τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998».

Τόνισε επίσης ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον Έπστιν και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, παρά την ύπαρξη ενός email που ήρθε στο φως.

Η Μελάνια, που τότε εργαζόταν ως μοντέλο, ανέφερε ότι απλώς ανήκαν στον ίδιο κοινωνικό κύκλο Νέας Υόρκης και Παλμ Μπιτς, κάτι που χαρακτήρισε «συνηθισμένο».

«Εμφανώς αγχωμένη»

Σύμβουλός της δήλωσε ότι στόχος της ήταν να σταματήσουν τα ψευδή σενάρια καταλήγοντας: «αρκετά!»

«Η ίδια εμφανίστηκε εμφανώς αγχωμένη κατά τη δήλωση, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις» γράφει η Daily Mail.

Υποστήριξε ακόμη ότι έχει δει «ψεύτικες εικόνες και ιστορίες» να κυκλοφορούν επί χρόνια και κάλεσε το κοινό να είναι προσεκτικό με όσα πιστεύει.

«Οι ιστορίες αυτές είναι εντελώς ψευδείς», είπε, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Παράλληλα, κάλεσε το Κογκρέσο να δώσει βήμα στα θύματα του Έπστιν, ζητώντας δημόσιες ακροάσεις.

Αναφέρθηκε και σε email που είχε στείλει στη Μάξγουελ, λέγοντας ότι ήταν απλώς μια ευγενική απάντηση χωρίς ουσιαστική σημασία.

Σημειώνεται ότι ο Έπσταϊν πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών για τον ρόλο της στην υπόθεση.