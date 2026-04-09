Η Βρετανία προχώρησε στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, προκειμένου να αποτρέψει ρωσικά υποβρύχια από το να επιτεθούν σε υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς, όταν αυτά παρέμειναν για περίπου έναν μήνα σε βρετανικά ύδατα νωρίτερα μέσα στο έτος, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Σύμφωνα με τον Τζον Χίλι, οι βρετανικές δυνάμεις σε συνεργασία με συμμάχους, μεταξύ των οποίων και η Νορβηγία, παρακολούθησαν και απέτρεψαν κακόβουλη δραστηριότητα από τα ρωσικά σκάφη. Όπως τόνισε, επέλεξε να δημοσιοποιήσει την επιχείρηση ώστε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να γνωρίζει ότι οι κινήσεις τους είχαν εντοπιστεί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα υποβρύχια έχουν πλέον αποχωρήσει από τα βρετανικά ύδατα και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιών σε υποθαλάσσιες υποδομές.

«Προς τον πρόεδρο Πούτιν λέω: “Σας βλέπουμε. Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να τα καταστρέψετε δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν τους άφησαν καμία αμφιβολία ότι παρακολουθούνταν, ότι οι κινήσεις τους δεν ήταν μυστικές, όπως σχεδίαζε ο πρόεδρος Πούτιν, και ότι η απόπειρα μυστικής επιχείρησης είχε αποκαλυφθεί».

Ο Τζον Χίλι σημείωσε επίσης ότι η ρωσική επιχείρηση περιλάμβανε ένα επιθετικό υποβρύχιο κλάσης Akula, καθώς και δύο εξειδικευμένα υποβρύχια που ανήκουν στη Διεύθυνση Βαθέων Θαλάσσιων Ερευνών της Μόσχας (GUGI).